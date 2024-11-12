Трамп впервые представил своего советника по нацбезопасности
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Трамп впервые представил своего советника по нацбезопасности

Трамп
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Новый глава Белого дома Дональд Трамп официально заявил о назначении конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.

Главные тезисы

  • Концепция "мира через силу" поддерживается не только Трампом, но и его новым советником.
  • Майк Уолтц имеет опыт службы в армии США и работал в Пентагоне.
  • Новый советник Трампа является активным защитником и консультантом президента по национальной безопасности.

Волтц станет советником Трампа

Как утверждает американский лидер, его будущий советник по нацбезопасности является "экспертом по угрозам со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма".

Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы "Америка прежде всего" и будет большим поклонником нашего стремления к миру через силу!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новый президент США

Что важно понимать, принцип “мир через силу” поддерживает не только Дональд Трамп, но и украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент рассчитывает на то, что именно такой механизм поможет остановить войну и российскую агрессию.

Майк Уолтц (Фото: wikipedia.org)

Что известно о новом советнике Трампа

Майк Уолтц — ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служил в Силах спецопераций США), избравшийся в Конгресс.

По словам американских журналистов, он имеет опыт работы в Минобороны также в должности советника.

Более того, указано, что новый соратник Трампа работал в секторе обороны руководителем одного из подрядчиков Пентагона.

В Палате представителей он занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов и считается одним из самых жестких его критиков в Республиканской партии.

Что важно понимать, у Волтца нет опыта работы в администрации Трампа, однако он активно поддерживает с ней дружеские отношения.

К примеру, довольно часто защищает нового руководителя Белого дома во время выступлений на Fox News, и консультирует его по национальной безопасности.

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