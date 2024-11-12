Трамп впервые представил своего советника по нацбезопасности

Новый глава Белого дома Дональд Трамп официально заявил о назначении конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.
Главные тезисы
- Концепция "мира через силу" поддерживается не только Трампом, но и его новым советником.
- Майк Уолтц имеет опыт службы в армии США и работал в Пентагоне.
- Новый советник Трампа является активным защитником и консультантом президента по национальной безопасности.
Волтц станет советником Трампа
Как утверждает американский лидер, его будущий советник по нацбезопасности является "экспертом по угрозам со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма".
Что важно понимать, принцип “мир через силу” поддерживает не только Дональд Трамп, но и украинский лидер Владимир Зеленский.
Президент рассчитывает на то, что именно такой механизм поможет остановить войну и российскую агрессию.
Что известно о новом советнике Трампа
Майк Уолтц — ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служил в Силах спецопераций США), избравшийся в Конгресс.
По словам американских журналистов, он имеет опыт работы в Минобороны также в должности советника.
Более того, указано, что новый соратник Трампа работал в секторе обороны руководителем одного из подрядчиков Пентагона.
Что важно понимать, у Волтца нет опыта работы в администрации Трампа, однако он активно поддерживает с ней дружеские отношения.
К примеру, довольно часто защищает нового руководителя Белого дома во время выступлений на Fox News, и консультирует его по национальной безопасности.
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