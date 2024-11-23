У п'ятницю, 22 листопада статки американського мільярдера Ілона Маска зросли до рекордних показників на тлі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Що відомо про рекордне зростання статків Маска після перемоги Трампа на виборах у США

За інформацією журналістів видання, акції компанії Tesla зросли на 3,8% усього за один день, а з початку листопада компанія збільшила власну ринкову капіталізацію до близько 350 млрд доларів.

Інвестори також мають високий інтерес до стартапа Маска з розробки штучного інтелекту xAI, ринкова вартість якого становить 50 млрд доларів.

Ілон Маск

З травня вартість стартапазросла вдвічі.

Окрім цього, як очікується, у зв’язку із запланованим продажем акцій SpaceX, вартість акцій компанії може зрости до 250 млрд доларів.

Ілон Маск, який залишається найбагатшою людиною у світі, побив власний рекорд статків, встановлений у листопаді 2021 року. Понад двох третин його статків становлять акції та опціони Tesla, а їхня вартість зросла на 35% з моменту виборів.

Що відомо про підтримку Маском Трампа на виборах

Маск брав активну участь у передвиборчій кампанії Дональда Трампа, вклавши у неї понад 170 млн доларів.

Команда нового президента планує реформувати законодавство щодо самокерованих авто, що може сприяти масовому впровадженню таких транспортних засобів і забезпечити Tesla значні конкурентні переваги.

Окрім цього Маск має стати співголовою новоствореного Департаменту ефективності уряду, завданням якого буде скорочення бюрократії та регуляцій.

Пропозиції адміністрації Трампа також передбачають зменшення субсидій на електромобілі та послаблення екологічних норм, що може негативно вплинути на традиційних автовиробників, але вигідно позначитися на Tesla, яка менше залежить від державної підтримки.