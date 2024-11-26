Суд закрыл дело против Трампа по поводу вмешательства в выборы и штурма Капитолия

Окружной судья США Таня Чуткан приняла решение о закрытии дела по вмешательству в избирательный процесс и штурм Капитолия в 2021 году, возбужденного против избранного президента Дональда Трампа по ходатайству спецпрокурора Джека Смита.

Суд закрыл дело против Трампа после его победы на выборах

Как отмечается, решение базируется на политике Министерства юстиции США, запрещающей судебное преследование действующего президента.

Дело было закрыто без оговорок, однако остается вероятность, что обвинения могут быть повторно выдвинуты после завершения президентского срока Трампа.

Это решение означает прекращение судебного преследования по четырем уголовным обвинениям, касающимся его попыток отменить результаты выборов после поражения от Джо Байдена, а также причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее в тот же день специальный прокурор Джек Смит объявил о прекращении обоих уголовных производств против Трампа, ссылаясь на ту же политику Министерства юстиции.

Кроме того, Смит обратился в суд с просьбой отозвать его апелляцию по делу о неправомерном обращении Трампа с секретными документами во Флориде.

Это ходатайство находится на рассмотрении Апелляционного суда 11-го округа США, и, по ожиданиям, в ближайшее время будет удовлетворено.

Дело о штурме Капитолия: что известно

6 января 2021 года после призывов Трампа восстановить справедливость и вернуть «украденные выборы» толпа двинулась на штурм здания Конгресса США.

Во время этих событий погибли пять человек, сотни пострадали.

После этого правоохранительные органы выдвинули официальные обвинения более 1,2 тыс. участников штурма. В Палате представителей был сформирован специальный комитет, расследовавший эти события.