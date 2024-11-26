Трамп уже угрожает торговыми ограничениями Канаде, Мексике и Китаю
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Трамп уже угрожает торговыми ограничениями Канаде, Мексике и Китаю

Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Республиканец Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, уже пригрозил введением пошлин на все товары из Китая, Мексики и Канады.

Главные тезисы

  • Трамп угрожает ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая из-за торговых дисбалансов и притока наркотиков.
  • Повышение цен на многие товары для американских потребителей и нарушение торговых отношений может быть следствием введения пошлин.
  • Президент обвиняет Китай в поставках фентанила и направляет усилия на прекращение этой деятельности через новые тарифы.
  • В случае введения пошлин, цены на отличные от газа, автомобилей и сельскохозяйственной продукции также могут резко повыситься.
  • Трамп готовится развязать торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем, рассчитывая на изменение ситуации через введение тарифов.

Трамп обещает развязать торговую войну против Китая, Мексики и Канады

На странице в собственной соцсети Truth Social новоизбранный президент США заявил, что одним из первых его указов по возвращении в Белый дом будет введение 25% пошлин на товары из Канады и Мексики и дополнительные 10% тарифы на товары из Китая.

20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать с Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все поступающие в Соединенные Штаты товары, — заявил Трамп.

Трамп уже готовится к торговой войне с Канадой, Мексикой и Китаем.
Дональд Трамп

В чем причина желания Трампа ввести новые тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая

По его словам, тысячи людей завозят из Мексики и Канады наркотики и рекордные объемы.

Кроме того, как утверждает новоизбранный президент США, из этих стран в США импортируют организованную преступность.

Трамп отметил, что тарифы будут действовать до тех пор, пока наркотики, в том числе фентанил, и все нелегалы не прекратят это вторжение.

И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревшую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались этой властью, заявил Трамп.

Он также обвинил Китай в поставках фентанила США.

До тех пор, пока они не остановятся, мы будем взимать с Китая дополнительную пошлину в размере 10%, сверх любых других дополнительных пошлин, на все их многочисленные товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки, — пригрозил Трамп.

Если эти тарифы будут введены, они могут резко повысить цены для американских потребителей на все от газа до автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

США являются крупнейшим импортером товаров в мире, а Мексика, Китай и Канада входят в тройку крупнейших поставщиков.

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