Республиканец Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, уже пригрозил введением пошлин на все товары из Китая, Мексики и Канады.
Главные тезисы
- Трамп угрожает ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая из-за торговых дисбалансов и притока наркотиков.
- Повышение цен на многие товары для американских потребителей и нарушение торговых отношений может быть следствием введения пошлин.
- Президент обвиняет Китай в поставках фентанила и направляет усилия на прекращение этой деятельности через новые тарифы.
- В случае введения пошлин, цены на отличные от газа, автомобилей и сельскохозяйственной продукции также могут резко повыситься.
- Трамп готовится развязать торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем, рассчитывая на изменение ситуации через введение тарифов.
Трамп обещает развязать торговую войну против Китая, Мексики и Канады
На странице в собственной соцсети Truth Social новоизбранный президент США заявил, что одним из первых его указов по возвращении в Белый дом будет введение 25% пошлин на товары из Канады и Мексики и дополнительные 10% тарифы на товары из Китая.
В чем причина желания Трампа ввести новые тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая
По его словам, тысячи людей завозят из Мексики и Канады наркотики и рекордные объемы.
Кроме того, как утверждает новоизбранный президент США, из этих стран в США импортируют организованную преступность.
Трамп отметил, что тарифы будут действовать до тех пор, пока наркотики, в том числе фентанил, и все нелегалы не прекратят это вторжение.
Он также обвинил Китай в поставках фентанила США.
Если эти тарифы будут введены, они могут резко повысить цены для американских потребителей на все от газа до автомобилей и сельскохозяйственной продукции.
США являются крупнейшим импортером товаров в мире, а Мексика, Китай и Канада входят в тройку крупнейших поставщиков.
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