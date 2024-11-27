Китай готовий до вторгнення в Тайвань — військові аналітики

Американські військові аналітики Ендрю Еріксон і Габріель Коллінз дійшли висновку, що Китай активно завершує підготовку своєї армії до спроби силового захоплення Тайваню.

Китай може наважитися на початок війни проти Тайваню

Військові аналітики звертають увагу на те, що комуністична партія КНР понад 20 років була сконцентрована на створенні військової сили, здатної перетнути Тайванську протоку, висадитися на тайванських пляжах, а потім рушити на Тайбей.

Вона готується нарешті досягти своєї кінцевої мети: жорстоко "возз’єднати" молоду демократію Тайвань з укоріненою автократією Китаю, — наголошують експерти. Поширити

За словами аналітиків, Тайвань досі плекає надію, що Штати зможуть врятувати його від вторгнення армії КНР.

Попри це, існує ризик, що війна може розпочатися у момент стрімкого спаду рівня сили та рішучості США — йдеться про повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Пекін зміг досягти "найдраматичнішого нарощування військової сили" у своїй новітній історії.

Що потрібно робити Тайваню

Годинник для Тайваню цокає. Тайвань повинен невпинно приділяти пріоритет своїй обороні там, де це найважливіше, — наголошують Еріксон і Коллінз. Поширити

На їхню думку, у ситуації, що склалася, офіційний Тайбей має лише один варіант для потужного спротиву — максимально швидко перетворитися на "неїстівного дикобраза".

Насамперед йдеться про посилення сил ППО і берегової артилерії. Не можна також забувати про запаси мінами, протикорабельними ракетами і безпілотниками.

Експерти також попереджають, що додаткові постачання зброї на острів стануть проблемними або неможливими, коли Китай розпочне вторгнення.