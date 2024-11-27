Китай готовий до вторгнення в Тайвань — військові аналітики

Американські військові аналітики Ендрю Еріксон і Габріель Коллінз дійшли висновку, що Китай активно завершує підготовку своєї армії до спроби силового захоплення Тайваню.
Головні тези:
- Тайвань повинен негайно посилити свою оборону та військові можливості.
- Експерти попереджають про можливу відсутність потужної підтримки з боку США у разі вторгнення Китаю.
- Постачання додаткової зброї на острів можуть стати проблемними після початку війни.
Китай може наважитися на початок війни проти Тайваню
Військові аналітики звертають увагу на те, що комуністична партія КНР понад 20 років була сконцентрована на створенні військової сили, здатної перетнути Тайванську протоку, висадитися на тайванських пляжах, а потім рушити на Тайбей.
За словами аналітиків, Тайвань досі плекає надію, що Штати зможуть врятувати його від вторгнення армії КНР.
Попри це, існує ризик, що війна може розпочатися у момент стрімкого спаду рівня сили та рішучості США — йдеться про повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні Пекін зміг досягти "найдраматичнішого нарощування військової сили" у своїй новітній історії.
Що потрібно робити Тайваню
На їхню думку, у ситуації, що склалася, офіційний Тайбей має лише один варіант для потужного спротиву — максимально швидко перетворитися на "неїстівного дикобраза".
Насамперед йдеться про посилення сил ППО і берегової артилерії. Не можна також забувати про запаси мінами, протикорабельними ракетами і безпілотниками.
Експерти також попереджають, що додаткові постачання зброї на острів стануть проблемними або неможливими, коли Китай розпочне вторгнення.
Еріксон і Коллінз вважають малоймовірним розвиток подій, в результаті якого Дональд Трамп вступиться за Тайвань й передасть йому потужну військову допомогу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-