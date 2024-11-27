Китай готов к вторжению в Тайвань — военные аналитики

Американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз пришли к выводу, что Китай активно завершает подготовку своей армии к попытке силового захвата Тайваня.

Китай может решиться на начало войны против Тайваня

Военные аналитики обращают внимание на то, что коммунистическая партия КНР более 20 лет была сконцентрирована на создании военной силы, способной пересечь Тайваньский пролив, высадиться на тайваньских пляжах, а затем двинуться на Тайбэй.

Она готовится наконец-то достичь своей конечной цели: жестоко "воссоединить" молодую демократию Тайвань с укорененной автократией Китая, — отмечают эксперты. Поделиться

По словам аналитиков, Тайвань до сих пор питает надежду, что Штаты смогут спасти его от вторжения армии КНР.

Тем не менее, существует риск, что война может начаться в момент стремительного спада уровня силы и решительности США — речь идет о возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

Что важно понимать, именно сейчас Пекин смог достичь "самого драматического наращивания военной силы" в своей новейшей истории.

Что нужно делать Тайваню

Часики для Тайваня тикают. Тайвань должен неустанно уделять приоритет своей обороне там, где это максимально важно, — отмечают Эриксон и Коллинз. Поделиться

По их мнению, в сложившейся ситуации официальный Тайбэй имеет лишь один вариант для мощного сопротивления — максимально быстро превратиться в "несъедобного дикобраза".

В первую очередь речь идет об усилении сил ПВО и береговой артиллерии. Нельзя также забывать о запасах мин, противокорабельных ракет и беспилотников.

Эксперты также предупреждают, что дополнительные поставки оружия на остров станут проблемными или невозможными, когда Китай приступит к вторжению.