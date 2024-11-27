Китай готов к вторжению в Тайвань — военные аналитики

Американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз пришли к выводу, что Китай активно завершает подготовку своей армии к попытке силового захвата Тайваня.
Главные тезисы
- Тайвань должен немедленно усилить оборону и военные возможности.
- Эксперты предупреждают о возможном отсутствии мощной поддержки со стороны США в случае вторжения Китая.
- Поставки дополнительного оружия на остров могут стать проблемными после начала войны.
Китай может решиться на начало войны против Тайваня
Военные аналитики обращают внимание на то, что коммунистическая партия КНР более 20 лет была сконцентрирована на создании военной силы, способной пересечь Тайваньский пролив, высадиться на тайваньских пляжах, а затем двинуться на Тайбэй.
По словам аналитиков, Тайвань до сих пор питает надежду, что Штаты смогут спасти его от вторжения армии КНР.
Тем не менее, существует риск, что война может начаться в момент стремительного спада уровня силы и решительности США — речь идет о возвращении Дональда Трампа в Белый дом.
Что важно понимать, именно сейчас Пекин смог достичь "самого драматического наращивания военной силы" в своей новейшей истории.
Что нужно делать Тайваню
По их мнению, в сложившейся ситуации официальный Тайбэй имеет лишь один вариант для мощного сопротивления — максимально быстро превратиться в "несъедобного дикобраза".
В первую очередь речь идет об усилении сил ПВО и береговой артиллерии. Нельзя также забывать о запасах мин, противокорабельных ракет и беспилотников.
Эксперты также предупреждают, что дополнительные поставки оружия на остров станут проблемными или невозможными, когда Китай приступит к вторжению.
Эриксон и Коллинз считают маловероятным развитие событий, в результате которого Дональд Трамп вступится за Тайвань и передаст ему мощную военную помощь.
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