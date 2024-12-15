Китай все активнее готовится к вторжению в Тайвань
Категория
Мир
Дата публикации

Китай все активнее готовится к вторжению в Тайвань

флот Китая
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Источник:  Financial Times

Американские журналисты обратили внимание на то, что Китай провел самое большое развертывание военно-морских сил за последние 30 лет.

Главные тезисы

  • Китай активизирует свои военно-морские силы, что вызывает негодование в Тайване.
  • Ограничения воздушного движения и другие действия Китая расценены как подготовка к вероятной войне.
  • Оценки последних действий Пекина пока разнятся.

Китай не отказывается от своих намерений

Официальный Тайбэй обращает внимание на связь между визитами президента Тайваня Лая Циндэ в США и большим развертыванием военно-морских сил Китая.

Вполне вероятно, это была демонстрация силы со стороны Пекина.

Нельзя игнорировать тот факт, что в КНР объявили о частичном ограничении воздушного движения на два дня в семи зонах, охватывающих побережье от Шанхая до Гонконга.

По словам журналистов, со стороны Народно-освободительной армии КНР не прозвучало ни одного заявления, несмотря на то, что команда Си обычно проводит пропагандистские кампании против Тайваня.

9 декабря Минобороны Тайваня создало центр экстренного реагирования и провело внезапные учения. Как утверждают представители ведомства, уровень угрозы был серьезным.

Как эти события комментируют в США

По словам американских чиновников, несмотря на то, что военная активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях действительно возросла, она соответствует уровню, который наблюдался во время других крупных учений.

Власти США считают, что это не ответ на короткие визиты Лая в Штаты.

В настоящее время крайне важно проводить разницу между кампанией принуждения в ответ на визит лидера в другую страну и обычными крупными региональными учениями. Китай решил не реагировать на действия Лая, — заявил американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Что важно понимать, оценка действий Пекина существенно разнится в Тайване и США.

По убеждению журналистов, это может привести к путанице и неопределенности среди союзников.

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