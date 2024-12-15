Китай все активнее готовится к вторжению в Тайвань

Американские журналисты обратили внимание на то, что Китай провел самое большое развертывание военно-морских сил за последние 30 лет.
Главные тезисы
- Китай активизирует свои военно-морские силы, что вызывает негодование в Тайване.
- Ограничения воздушного движения и другие действия Китая расценены как подготовка к вероятной войне.
- Оценки последних действий Пекина пока разнятся.
Китай не отказывается от своих намерений
Официальный Тайбэй обращает внимание на связь между визитами президента Тайваня Лая Циндэ в США и большим развертыванием военно-морских сил Китая.
Вполне вероятно, это была демонстрация силы со стороны Пекина.
Нельзя игнорировать тот факт, что в КНР объявили о частичном ограничении воздушного движения на два дня в семи зонах, охватывающих побережье от Шанхая до Гонконга.
По словам журналистов, со стороны Народно-освободительной армии КНР не прозвучало ни одного заявления, несмотря на то, что команда Си обычно проводит пропагандистские кампании против Тайваня.
9 декабря Минобороны Тайваня создало центр экстренного реагирования и провело внезапные учения. Как утверждают представители ведомства, уровень угрозы был серьезным.
Как эти события комментируют в США
По словам американских чиновников, несмотря на то, что военная активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях действительно возросла, она соответствует уровню, который наблюдался во время других крупных учений.
Власти США считают, что это не ответ на короткие визиты Лая в Штаты.
Что важно понимать, оценка действий Пекина существенно разнится в Тайване и США.
По убеждению журналистов, это может привести к путанице и неопределенности среди союзников.
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