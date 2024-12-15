Китай дедалі активніше готується до вторгнення у Тайвань

Американські журналісти звернули увагу на те, що Китай провів найбільше розгортання військово-морських сил за останні 30 років. У Тайвані переконані, що таким чином КНР готується до війни.
Головні тези:
- Китай активізує свої військово-морські сили, що викликає обурення в Тайвані.
- Обмеження повітряного руху та інші дії Китаю розцінені як підготовка до можливої війни.
- Оцінки останніх дій Пекіна наразі різняться.
Китай не відмовляється від своїх намірів
Офіційний Тайбей звертає увагу на зв'язок між візитами президента Тайваню Лая Цінде в США і великим розгортанням військово-морських сил Китаю.
Цілком можливо, це була демонстрація сили з боку Пекіна.
Не можна ігнорувати той факт, що у КНР оголосили про часткове обмеження повітряного руху на два дні в семи зонах, які охоплюють узбережжя від Шанхая до Гонконгу.
За словами журналістів, з боку Народно-визвольної армії КНР не пролунало жодної заяви, попри те, що команда Сі зазвичай проводить пропагандистські кампанії проти Тайваню.
9 грудня Міноборони Тайваню створило центр екстреного реагування і провело раптові навчання. Як стверджують представники відомства, рівень загрози був серйозним.
Як ці події коментують у США
За словами американських чиновників, попри те, що військова активність Китаю в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях дійсно зросла, вона відповідає рівню, який спостерігався під час інших великих навчань.
Влада США вважає, що це не відповідь на короткі візити Лая до Штатів.
Що важливо розуміти, оцінка дій Пекіна суттєво відрізняється в Тайвані та США.
На переконання журналістів, це може призвести до плутанини і невизначеності серед союзників.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-