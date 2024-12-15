Американські журналісти звернули увагу на те, що Китай провів найбільше розгортання військово-морських сил за останні 30 років. У Тайвані переконані, що таким чином КНР готується до війни.

Китай не відмовляється від своїх намірів

Офіційний Тайбей звертає увагу на зв'язок між візитами президента Тайваню Лая Цінде в США і великим розгортанням військово-морських сил Китаю.

Цілком можливо, це була демонстрація сили з боку Пекіна.

Не можна ігнорувати той факт, що у КНР оголосили про часткове обмеження повітряного руху на два дні в семи зонах, які охоплюють узбережжя від Шанхая до Гонконгу.

За словами журналістів, з боку Народно-визвольної армії КНР не пролунало жодної заяви, попри те, що команда Сі зазвичай проводить пропагандистські кампанії проти Тайваню.

9 грудня Міноборони Тайваню створило центр екстреного реагування і провело раптові навчання. Як стверджують представники відомства, рівень загрози був серйозним.

Як ці події коментують у США

За словами американських чиновників, попри те, що військова активність Китаю в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях дійсно зросла, вона відповідає рівню, який спостерігався під час інших великих навчань.

Влада США вважає, що це не відповідь на короткі візити Лая до Штатів.

Наразі вкрай важливо проводити відмінність між кампанією примусу у відповідь на візит лідера в іншу країну і звичайними великими регіональними навчаннями. Китай вирішив не реагувати на дії Лая, — заявив американський чиновник, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Що важливо розуміти, оцінка дій Пекіна суттєво відрізняється в Тайвані та США.