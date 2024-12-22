Граєте з вогнем. Китай почав публічно погрожувати США

Офіційний Пекін не приховує своє обурення через те, що Штати надають військову допомогу Тайваню. У КНР стверджують, що США "грають з вогнем".

Між Китаєм та США спалахнув новий конфлікт

З публічними погрозами першими виступили представники китайського уряду.

Вони відреагували на рішення чинного американського лідера Джо Байдена. Як відомо, останній 21 грудня схвалив надання Тайваню засобів і послуг Міноборони США на суму до 571 млн доларів.

Ба більше, згодом Пентагон повідомив, що американська влада підтримала продаж військової продукції на суму 295 млн доларів.

Після цього команда МЗС КНР почала вимагати у Штатів негайно зупинити озброєння Тайваню і припинити те, що китайські дипломати вважають "небезпечними кроками, які підривають мир і стабільність у Тайванській протоці".

Що важливо знати про співпрацю США та Тайваню

Тайвань — це демократичний острів з 23-мільйонним населенням. Однак влада КНР вважає його своєю територією і цинічно стверджує, що він повинен перейти під його контроль.

Регулярна військова та фінансова допомога Тайваню з боку США дає можливість острову захистити себе і стримати Китай від нападу.

Військова допомога у розмірі 571 млн доларів надається на додаток до дозволу Байдена на виділення 567 млн доларів на ті ж цілі, наданого наприкінці вересня, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що Міністерство закордонних справ Тайваню привітало схвалення цих двох угод, заявивши в соціальній мережі X, що вони підтверджують "відданість уряду США нашій обороні".