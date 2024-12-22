Коли закінчиться війна РФ проти України — неочікуваний прогноз МВФ

У Міжнародному валютному фонді вважають, що загарбницька війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року — це позитивний сценарій. А негативний сценарій передбачає її завершення у середині 2026 року.

МВФ виступив з власним прогнозом

Команда Фонду представила оновлений базовий сценарій щодо України в межах Механізму розширеного фінансування МВФ.

У документі йдеться про те, що війна, цілком ймовірно, завершиться наприкінці 2025 року.

Окрім того, наголошується, що зростання реального ВВП протягом поточного року сягнуло 4% у річному вимірі, що на 1 в.п. більше, ніж у п'ятому огляді.

При цьому економічні наслідки дефіциту електроенергії взимку можуть бути слабшими, ніж очікувалось раніше. Це повʼязано із інвестиціям бізнесу у власні генеруючі потужності, зростанню потенціалу для імпорту з Європи та зусиллям з ремонту та встановлення додаткових генеруючих потужностей та розподільчих мереж. Поширити

Фото: скриншот

Що ще прогнозують у МВФ

Варто звернути увагу на те, що інфляцію на кінець року було переглянуто в бік підвищення на 1 в. п. до 10%,.

У першу чергу це сталося через подальший тиск з боку прискорення зростання цін на сирі продукти харчування, що також вплинуло на основні продовольчі товари.

Окрім того, свою роль у цьому процесі відіграла амортизація попередніх періодів, зростання заробітних плат та цін на енергоносії.

Прогноз зростання реального ВВП залишається без змін на рівні 2,5-3,5% у 2025 році. Це повʼязано із вищим потенціалом від прискорення ремонту енергетичних потужностей у 2024 році та введення нових потужностей у 2025 році, які однак, будуть нівельовані наслідками більш жорсткого ринку праці, що сприятиме вищому зростанню доходів та споживання на тлі послаблення цінового тиску. Поширити

У документі також йдеться про те, що середню інфляцію було переглянуто в бік підвищення відносно минулого звіту МВФ на 1,3 в.п. до 10,3%.