Коли закінчиться війна РФ проти України — неочікуваний прогноз МВФ

У Міжнародному валютному фонді вважають, що загарбницька війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року — це позитивний сценарій. А негативний сценарій передбачає її завершення у середині 2026 року.
Головні тези:
- В МВФ зазначають, що економічні наслідки дефіциту електроенергії взимку можуть бути слабшими, ніж очікувалось раніше.
- Прогноз зростання реального ВВП залишається на рівні 2,5-3,5% у 2025 році.
МВФ виступив з власним прогнозом
Команда Фонду представила оновлений базовий сценарій щодо України в межах Механізму розширеного фінансування МВФ.
У документі йдеться про те, що війна, цілком ймовірно, завершиться наприкінці 2025 року.
Окрім того, наголошується, що зростання реального ВВП протягом поточного року сягнуло 4% у річному вимірі, що на 1 в.п. більше, ніж у п'ятому огляді.
Що ще прогнозують у МВФ
Варто звернути увагу на те, що інфляцію на кінець року було переглянуто в бік підвищення на 1 в. п. до 10%,.
У першу чергу це сталося через подальший тиск з боку прискорення зростання цін на сирі продукти харчування, що також вплинуло на основні продовольчі товари.
Окрім того, свою роль у цьому процесі відіграла амортизація попередніх періодів, зростання заробітних плат та цін на енергоносії.
У документі також йдеться про те, що середню інфляцію було переглянуто в бік підвищення відносно минулого звіту МВФ на 1,3 в.п. до 10,3%.
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