Вони божевільні. Солдати КНДР почали розстрілювати російських окупантів

Між російськими загарбниками та північнокорейськими військовими, які воюють на боці РФ проти України, почалися перші конфлікти, які інколи закінчують навіть розстрілами.

Поведінка солдатів КНДР шокувала армію РФ

Своїми враженнями поділилися полонені російські окупанти, які не очікували, що їхні нові “побратими” будуть поводитися подібним чином.

Військові РФ скаржаться на зухвале та безрозсудне поводження корейців.

До прикладу, як виявилося, найманців з КНДР утримують та навчають окремо від російських, при цьому у солдатів КНДР "мало теорії, але багато практики"., хоча у північнокорейців "ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо".

Побачив другий раз я їх вже на передовій, коли вони воювали. Багато було вбитих серед них, багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата, — бідкається один з російських полонених. Поширити

Окрім того, наголошується, що солдатів КНДР кидають першими у бій, а за ними йдуть російські вояки.

Кажуть, що вони "без голови", що їм начхати, куди йти і чого йти, вони божевільні товариші. Поширити

Північнокорейським військовим все одно, кого вбивати

Як стверджує полонений росіянин, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по солдатах РФ під час висування на позиції.

Також він згадує про інцидент, коли КНДРівець прострілив ноги своїм "побратимам".

Знаю, що харчуються вони добре. Якщо вони їдять сирокопчену ковбасу, то найсмачніше, що ми їли — гречана каша. Так, їм все постачають, у них амуніція вся, зброя інша, у всіх "дванадцяті" "калаші", гвинтівки, кулемети, а у нас тільки АК-47, — розповідає росіянин. Поширити

Також солдати РФ скаржаться на легковажне поводження зі зброєю з боку корейців.

До прикладу, був випадок, коли "куля прилетіла у живіт інструктору".

Окремою проблемою для росіян став мовний бар'єр та непорозуміння з солдатами КНДР.