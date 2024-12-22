Вони божевільні. Солдати КНДР почали розстрілювати російських окупантів

Між російськими загарбниками та північнокорейськими військовими, які воюють на боці РФ проти України, почалися перші конфлікти, які інколи закінчують навіть розстрілами.
Головні тези:
- Поведінка корейських військових шокувала російських окупантів.
- До прикладу, росіяни страждають від легковажного поводження корейських солдатів зі зброєю.
- Мовний бар'єр та непорозуміння ускладнюють взаємодію між російськими та північнокорейськими загарбниками.
Поведінка солдатів КНДР шокувала армію РФ
Своїми враженнями поділилися полонені російські окупанти, які не очікували, що їхні нові “побратими” будуть поводитися подібним чином.
Військові РФ скаржаться на зухвале та безрозсудне поводження корейців.
До прикладу, як виявилося, найманців з КНДР утримують та навчають окремо від російських, при цьому у солдатів КНДР "мало теорії, але багато практики"., хоча у північнокорейців "ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо".
Окрім того, наголошується, що солдатів КНДР кидають першими у бій, а за ними йдуть російські вояки.
Північнокорейським військовим все одно, кого вбивати
Як стверджує полонений росіянин, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по солдатах РФ під час висування на позиції.
Також він згадує про інцидент, коли КНДРівець прострілив ноги своїм "побратимам".
Також солдати РФ скаржаться на легковажне поводження зі зброєю з боку корейців.
До прикладу, був випадок, коли "куля прилетіла у живіт інструктору".
Окремою проблемою для росіян став мовний бар'єр та непорозуміння з солдатами КНДР.
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