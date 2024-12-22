Они сумасшедшие. Солдаты КНДР начали расстреливать российских оккупантов

Между российскими захватчиками и северокорейскими военными, воюющими на стороне РФ против Украины, начались первые конфликты, которые иногда заканчиваются даже расстрелами.
Главные тезисы
- Поведение корейских военных шокировало российских окупантов.
- К примеру, россияне страдают от легкомысленного обращения корейских солдат с оружием.
- Языковой барьер усложняет взаимодействие между российскими и северокорейскими захватчиками.
Поведение солдат КНДР шокировало армию РФ
Своими впечатлениями поделились пленные российские оккупанты, которые не ожидали, что их новые “побратимы” будут вести себя подобным образом.
Военные РФ жалуются на дерзкое и безрассудное поведение корейцев.
К примеру, как оказалось, наемников из КНДР удерживают и учат отдельно от россиян, при этом у солдат КНДР "мало теории, но много практики"., хотя у северокорейцев "те же блиндажи, но расположены они отдельно".
Кроме того, указано, что солдат КНДР бросают первыми в бой, а за ними идут россияне.
Северокорейским военным все равно, кого убивать
Как утверждает пленный россиянин, был случай, когда корейцы открыли огонь по солдатам РФ во время выдвижения на позиции.
Также он вспоминает об инциденте, когда КНДРовец прострелил ноги своим "побратимам".
Также солдаты РФ жалуются на легкомысленное обращение с оружием со стороны корейцев.
К примеру, был случай, когда "шар прилетел в живот инструктору".
Отдельной проблемой для россиян стал языковой барьер и недоразумение с солдатами КНДР.
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