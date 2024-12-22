Они сумасшедшие. Солдаты КНДР начали расстреливать российских оккупантов

Между российскими захватчиками и северокорейскими военными, воюющими на стороне РФ против Украины, начались первые конфликты, которые иногда заканчиваются даже расстрелами.

Поведение солдат КНДР шокировало армию РФ

Своими впечатлениями поделились пленные российские оккупанты, которые не ожидали, что их новые “побратимы” будут вести себя подобным образом.

Военные РФ жалуются на дерзкое и безрассудное поведение корейцев.

К примеру, как оказалось, наемников из КНДР удерживают и учат отдельно от россиян, при этом у солдат КНДР "мало теории, но много практики"., хотя у северокорейцев "те же блиндажи, но расположены они отдельно".

Увидел второй раз я их уже на передовой, когда они воевали. Много было убито среди них, много раненых и еще больше живых. Люди они дерзкие, могут отобрать автомат у обычного солдата, — сетует один из российских пленных. Поделиться

Кроме того, указано, что солдат КНДР бросают первыми в бой, а за ними идут россияне.

Говорят, что они "без головы", что им плевать, куда идти и зачем идти, они сумасшедшие товарищи. Поделиться

Северокорейским военным все равно, кого убивать

Как утверждает пленный россиянин, был случай, когда корейцы открыли огонь по солдатам РФ во время выдвижения на позиции.

Также он вспоминает об инциденте, когда КНДРовец прострелил ноги своим "побратимам".

Знаю, что питаются они хорошо. Если они едят сырокопченую колбасу, то самое вкусное, что мы ели — гречневая каша. Да, им все поставляют, у них амуниция вся, оружие другое, у всех "двенадцатые" "калаши", винтовки, пулеметы, а у нас только АК-47, — рассказывает россиянин. Поделиться

Также солдаты РФ жалуются на легкомысленное обращение с оружием со стороны корейцев.

К примеру, был случай, когда "шар прилетел в живот инструктору".

Отдельной проблемой для россиян стал языковой барьер и недоразумение с солдатами КНДР.