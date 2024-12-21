Это произошло впервые. ВСУ провели уникальную наземную операцию

Согласно данным ISW, Силы обороны Украины впервые провели наземную атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV.

Известны детали уникальной атаки ВСУ на врага

По словам американских аналитиков, эта уникальная операция указывает на то, что ВСУ настроены на внедрение еще больше технологических инноваций для ведения боевых действий.

Институт изучения войны обратил внимание на заявление спикера бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины сержанта Владимира Дегтярева.

Последний недавно рассказал об атаке украинских воинов на позиции армии РФ вблизи села Липцы, расположенном к северу от Харькова.

По словам Дегтярева, в ходе этой операции бойцы ВСУ использовали десятки роботизированных систем, в том числе беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате атаки удалось успешно уничтожить вражеские позиции.

Фото: understandingwar.org

Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает для компенсации ограничений в человеческих ресурсах, — подчеркнула команда ISW. Поделиться

Украина все активнее использует технологии в войне

Как отмечают аналитики, украинские власти много раз заявляли об усилиях, направленных на использование технологий и асимметричных ударных возможностей.

Таким образом, ВСУ пытаются уменьшить количество потерь среди собственных бойцов.

На этом фоне следует напомнить, что украинский Генштаб недавно заявил о завершении испытаний новых беспилотников, подсоединенных к оптоволоконным кабелям.

Фото: understandingwar.org

Такие аппараты более устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, которые активно использует Россия. Поделиться

Более того, украинская компания, занимающаяся производством дронов, сообщила, что недавно собрала прототип первого FPV-дрона, изготовленного исключительно из компонентов, произведенных в Украине.