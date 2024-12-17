РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет — Кислица в ООН
Категория
Украина
Дата публикации

РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет — Кислица в ООН

РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет — Кислица в ООН
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Источник:  online.ua

В 2024 году Российская Федерация совершила около 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН.

Главные тезисы

  • Российская Федерация ударила более 1100 ракет по энергетической системе Украины за год, угрожая безопасности региона.
  • Российские войска используют боеприпасы с токсичными веществами, что привело к ранениям более двух тысяч украинских военных.
  • Путин стратегически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь лишить ее ключевых ресурсов для выработки электроэнергии.
  • Атаки по энергетике Украины потенциально могут привести к радиационным выбросам из-за утраты функции охлаждения ядерных реакторов.
  • Международные эксперты подчеркивают угрозу, которую представляет российская агрессия против энергетической инфраструктуры Украины по безопасности региона.

РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины.

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.

Управляемые авиационные бомбы являются одними из самых опасных. В течение одной недели Россия выпустила около 500 таких бомб по позициям украинских военных и жилых кварталов, добавил Кислица.

Чего сейчас добивается Путин

Иностранные специалисты обращают внимание, что Россия бьет по энергетике Украины с первых дней войны.

Однако если раньше вражеские удары были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции, то сейчас страна-агрессорка пытается бить по энергораспределительным подстанциям, связанным с АЭС.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается лишить Украину последних больших мощностей по производству электроэнергии.

Действия страны-агрессорки прокомментировал Шон Берни, ядерный эксперт Гринпис Украина. По его словам, подстанции при АЭС не только передают в энергосистему энергию, производимую ядерными реакторами, но также снабжают АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу, отметил специалист.

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