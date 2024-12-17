РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет — Кислица в ООН

В 2024 году Российская Федерация совершила около 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН.

РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины. Поделиться

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.

Управляемые авиационные бомбы являются одними из самых опасных. В течение одной недели Россия выпустила около 500 таких бомб по позициям украинских военных и жилых кварталов, добавил Кислица. Поделиться

Чего сейчас добивается Путин

Иностранные специалисты обращают внимание, что Россия бьет по энергетике Украины с первых дней войны.

Однако если раньше вражеские удары были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции, то сейчас страна-агрессорка пытается бить по энергораспределительным подстанциям, связанным с АЭС.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается лишить Украину последних больших мощностей по производству электроэнергии.

Действия страны-агрессорки прокомментировал Шон Берни, ядерный эксперт Гринпис Украина. По его словам, подстанции при АЭС не только передают в энергосистему энергию, производимую ядерными реакторами, но также снабжают АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реакторов и отработанного топлива.