РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет — Кислица в ООН

В 2024 году Российская Федерация совершила около 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН.
Главные тезисы
- Российская Федерация ударила более 1100 ракет по энергетической системе Украины за год, угрожая безопасности региона.
- Российские войска используют боеприпасы с токсичными веществами, что привело к ранениям более двух тысяч украинских военных.
- Путин стратегически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь лишить ее ключевых ресурсов для выработки электроэнергии.
- Атаки по энергетике Украины потенциально могут привести к радиационным выбросам из-за утраты функции охлаждения ядерных реакторов.
- Международные эксперты подчеркивают угрозу, которую представляет российская агрессия против энергетической инфраструктуры Украины по безопасности региона.
РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины
Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.
Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.
Чего сейчас добивается Путин
Иностранные специалисты обращают внимание, что Россия бьет по энергетике Украины с первых дней войны.
Однако если раньше вражеские удары были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции, то сейчас страна-агрессорка пытается бить по энергораспределительным подстанциям, связанным с АЭС.
Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается лишить Украину последних больших мощностей по производству электроэнергии.
Действия страны-агрессорки прокомментировал Шон Берни, ядерный эксперт Гринпис Украина. По его словам, подстанции при АЭС не только передают в энергосистему энергию, производимую ядерными реакторами, но также снабжают АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реакторов и отработанного топлива.
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