РФ за рік атакувала енергетику України понад тисячею ракет — Кислиця в ООН
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ за рік атакувала енергетику України понад тисячею ракет — Кислиця в ООН

РФ за рік атакувала енергетику України понад тисячею ракет — Кислиця в ООН
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Джерело:  online.ua

Протягом 2024 року Російська Федерація здійснила близько 1100 ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН.

Головні тези:

  • Російська Федерація вдарила понад 1100 ракетами по енергетичній системі України за рік, загрожуючи безпеці регіону.
  • Російські війська використовують боєприпаси з токсичними речовинами, що призвело до поранень понад двох тисяч українських військових.
  • Путін стратегічно атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити її ключових ресурсів для вироблення електроенергії.
  • Атаки по енергетиці України потенційно можуть призвести до радіаційних викидів через втрату функції охолодження ядерних реакторів.
  • Міжнародні експерти підкреслюють загрозу, яку становить російська агресія проти енергетичної інфраструктури України для безпеки регіону.

РФ здійснила 12-й за рік масований удар по енергетиці України

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, 13 грудня відбувся 12-й за рік масований удар по енергетичній системі країни. Для цих атак Росія застосовувала як крилаті, так і балістичні ракети.

Це кількість ракет, спрямованих виключно на енергетичні об’єкти, — наголосив представник України.

Сергій Кислиця також повідомив, що російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами. З лютого 2023 року зафіксовано 4,95 тисячі таких випадків, які призвели до поранень понад двох тисяч українських військових.

Керовані авіаційні бомби є одними з найнебезпечніших. Протягом одного тижня Росія випустила близько 500 таких бомб по позиціях українських військових та житлових кварталах, — додав Кислиця.

Чого наразі добивається Путін

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що Росія б’є по енергетиці України з перших днів війни.

Однак якщо раніше ворожі удари були націлені на теплові і гідроелектростанції, то наразі країна-агресорка намагається бити по енергорозподільчих підстанціях, пов’язаних з АЕС.

Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається позбавити Україну останніх великих потужностей з виробництва електроенергії.

Дії країни-агресорки прокоментував Шон Берні, ядерний експерт Грінпіс Україна. За його словами, підстанції при АЕС не лише передають в енергосистему енергію, вироблену ядерними реакторами, але також постачають назад на АЕС електроенергію, необхідну для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду, — наголосив фахівець.

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