Тотальная конфискация активов РФ — кто выступает против

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель активно оценивает правовые и финансовые риски конфискации замороженных активов Центрального банка России для их использования в поддержку Украины.

В ЕС продолжаются активные дискуссии

Европейские власти сейчас анализируют, понадобятся ли судебные решения как правовая основа для изъятия замороженных активов, достаточно ли будет проведение расчетов нанесенного ущерба.

Активные обсуждения начались на фоне опасений, что новый президент США может сократить или полностью прекратить помощь Украине.

Некоторые члены блока делают все возможное, чтобы возобновить обсуждение более полного использования замороженных российских активов.

Несмотря на это, несколько государств-членов, в частности, Германия, Бельгия и Люксембург, остаются очень встревоженными идеей конфискации и пока выступают против ее реализации.

Как работает механизм поддержки Украины за счет активов РФ

Как уже упоминалось ранее, официальный Брюссель и страны "Группы семи" (G7) используют доходы, полученные из около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

Партнеры Киева разработали механизм, по которому эти доходы подкрепляют пакет кредитов в размере 50 миллиардов евро (52,5 миллиарда долларов) для Украины.

Что важно понимать, решение о конфискации этих денег и передаче их Украине станет существенным отклонением от текущего подхода.