Эстонские чиновники и иностранные журналисты пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может дать приказ о начале войны РФ против Эстонии, если Украина не сможет выиграть войну.

Новой жертвой России может стать Эстония

Крайне красноречив тот факт, что на границе с Эстонией РФ дает понять, что страны Балтии под прицелом и могут быть следующими.

В частности, речь идет о скандальном случае, когда россияне демонстративно подняли в небо дирижабль с полусвастикой — буквой Z, символизирующей кровавую войну РФ против Украины.

По словам генерального директора полиции Эстонии Эгерта Беличева, такие провокации в последнее время происходят все чаще.

Два года назад у нас было 18 пограничных инцидентов, а в этом году — 96. Мы видим постоянные попытки дестабилизировать ситуацию, — заявил он. Поделиться

Путин не скрывает свои планы

Еще 3 года назад российский диктатор заявил, что хотел бы вернуть под контроль Москвы 50-тысячный эстонский город Нарва, который находится у границы.

Это спровоцировало волну негодования в Эстонии.

Сегодня мостовой переход через пограничную реку Нарва с эстонской стороны защищен бетонными пирамидками, прозванными "зубами дракона". Поделиться

Эстонский народ вынужден жить в страхах, ведь они могут стать следующей жертвой режима Путина.