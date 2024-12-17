Большие проблемы. Путин выбрал страну-жертву для нового вторжения

Эстонские чиновники и иностранные журналисты пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может дать приказ о начале войны РФ против Эстонии, если Украина не сможет выиграть войну.
Главные тезисы
- Эстония оказалась под угрозой нового вторжения со стороны России в случае поражения Украины.
- Провокационные действия российской стороны на границе с Эстонией происходят все чаще.
- Путин не скрывает, что хочет вернуть под контроль эстонский город Нарва.
Новой жертвой России может стать Эстония
Крайне красноречив тот факт, что на границе с Эстонией РФ дает понять, что страны Балтии под прицелом и могут быть следующими.
В частности, речь идет о скандальном случае, когда россияне демонстративно подняли в небо дирижабль с полусвастикой — буквой Z, символизирующей кровавую войну РФ против Украины.
По словам генерального директора полиции Эстонии Эгерта Беличева, такие провокации в последнее время происходят все чаще.
Путин не скрывает свои планы
Еще 3 года назад российский диктатор заявил, что хотел бы вернуть под контроль Москвы 50-тысячный эстонский город Нарва, который находится у границы.
Это спровоцировало волну негодования в Эстонии.
Эстонский народ вынужден жить в страхах, ведь они могут стать следующей жертвой режима Путина.
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