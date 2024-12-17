Большие проблемы. Путин выбрал страну-жертву для нового вторжения
Категория
Мир
Дата публикации

Большие проблемы. Путин выбрал страну-жертву для нового вторжения

Путин
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Источник:  The Telegraph

Эстонские чиновники и иностранные журналисты пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может дать приказ о начале войны РФ против Эстонии, если Украина не сможет выиграть войну.

Главные тезисы

  • Эстония оказалась под угрозой нового вторжения со стороны России в случае поражения Украины.
  • Провокационные действия российской стороны на границе с Эстонией происходят все чаще.
  • Путин не скрывает, что хочет вернуть под контроль эстонский город Нарва.

Новой жертвой России может стать Эстония

Крайне красноречив тот факт, что на границе с Эстонией РФ дает понять, что страны Балтии под прицелом и могут быть следующими.

В частности, речь идет о скандальном случае, когда россияне демонстративно подняли в небо дирижабль с полусвастикой — буквой Z, символизирующей кровавую войну РФ против Украины.

По словам генерального директора полиции Эстонии Эгерта Беличева, такие провокации в последнее время происходят все чаще.

Два года назад у нас было 18 пограничных инцидентов, а в этом году — 96. Мы видим постоянные попытки дестабилизировать ситуацию, — заявил он.

Путин не скрывает свои планы

Еще 3 года назад российский диктатор заявил, что хотел бы вернуть под контроль Москвы 50-тысячный эстонский город Нарва, который находится у границы.

Это спровоцировало волну негодования в Эстонии.

Сегодня мостовой переход через пограничную реку Нарва с эстонской стороны защищен бетонными пирамидками, прозванными "зубами дракона".

Эстонский народ вынужден жить в страхах, ведь они могут стать следующей жертвой режима Путина.

Мы постоянно думаем об этом, наш премьер-министр сказал, что если Украина победит, мы в безопасности, если нет, то у нас большие проблемы. Это жуткая мысль.

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