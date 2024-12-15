Украина спасла армию США от стратегической ошибки

Аналитики издания Air And Space Forces Magazine пришли к выводу, что именно опыт Украины в использовании беспилотников против российских окупантов спас американскую армию от стратегических ошибок в создании собственных беспилотных систем.
Главные тезисы
- Украинский опыт использования беспилотников стал ключевым для армии США и программы Replicator.
- Аналитики признали важность быстрого обновления программного обеспечения дронов, которое происходит в Украине молниеносно.
Что известно о программе Replicator
Специалисты обращают внимание на то, что год назад американское Минобороны запустило программу Replicator, пишет Air And Space Forces Magazine.
Тогда Пентагон намеревался насытить свои войска беспилотными летательными аппаратами и средствами противодействия вражеским дронам.
Как поясняет заместитель директора отдела оборонных инноваций ведомства Адити Кумар, год назад стартовал первый этап этого проекта — поставка тысяч "дешевых автономных платформ" в войска. Его планируют завершить уже через несколько месяцев.
В июле 2025 года начнется второй этап — поставка систем противодействия дронам.
Причем здесь Украина
Рассказывая о проблемах реализации программы Replicator, Кумар призналась, что для Минобороны США стал очень полезен опыт Украины.
По ее словам, речь идет о том, что украинцы крайне быстро обновляют программное обеспечение своих дронов.
Украина делает все возможное, чтобы они не утрачивали свою эффективность в условиях динамичного поля боя.
Она также добавила, что Минобороны США выделяло недостаточное финансирование на обновление программного обеспечения в американском оружии, поэтому обновления не были быстрыми.
По его словам, теперь эта практика должна измениться.
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