У Трампа отреагировали на новую идею Орбана касательно Украины
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У Трампа отреагировали на новую идею Орбана касательно Украины

Трамп
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Источник:  CBS News

Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что мировое сообщество было бы очень радо "определенному прекращению" боевых действий в Украине. Речь идет о предложенном венгерским лидером Виктором Орбаном "рождественском перемирии".

Главные тезисы

  • Команда Трампа будет внимательно оценивать возможность прекращения боевых действий в качестве первого шага к миру в Украине.
  • Встречи политиков и обсуждение путей завершения войны свидетельствуют о том, что этот процесс уже начался.

Как команда Трампа оценивает идею Орбана

Мы должны остановить боевые действия. И, знаете, если речь идет об определенном виде прекращения огня как первом шаге, опять же мы очень внимательно посмотрим, что это значит.

Майк Волц

Майк Волц

Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности

Несмотря на это, политик не захотел раскрывать подробности будущей политики команды Дональда Трампа по завершению войны.

Интересно, что сразу после выборов все приезжающие к нам наши европейские союзники, президент Зеленский на той встрече и другие, обсуждают, как… положить конец войне, — подчеркнул Майк Волц.

Как уже упоминалось ранее, Виктор Орбан предложил Украине и России установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными.

Чем сейчас занимается команда Трампа

Анонимные источники рассказали журналистам, что советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником — республиканцем Майком Волтцом.

Они сконцентрированы на поиске путей для завершения войны России против Украины. В настоящее время происходит обмен важными данными.

Что важно понимать, Украина, в отличие от России, вовлечена в переговоры. Как известно, они состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США — с ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ни для кого не секрет, что диалог масштабировался и на уровне лидеров — Владимира Зеленского и Трампа.

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