Команда Трампа рассматривает сценарии атаки на Иран — что происходит

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп планирует помешать Ирану создать собственное ядерное оружие. Он может приказать атаковать ядерные объекты Тегерана после возвращения на пост президента.

У Трампа создают новый план сдерживания Ирана

Согласно данным журналистов, в окружении новоизбранного президента действительно есть люди, которые всерьез рассматривают возможность военных ударов по ядерным объектам Ирана.

Так, по состоянию на сегодняшний день активно создается стратегия "максимального давления 2.0" на Тегеран.

Один из вероятных вариантов действий, рассматриваемых Трампом и его командой, предусматривает усиление военного давления США на Иран.

В первую очередь речь идет об отправке большого количества американских солдат, самолетов и кораблей на Ближний Восток.

Более того, в центре внимания идея продажи Израилю современного оружия, в том числе и бомб, которые могут разрушать бункеры.

У команды Трампа есть и другие варианты

Как удалось узнать журналистам, второй сценарий — это угроза применения военной силы в симбиозе с жесткими финансовыми санкциями со стороны Штатов.

Ключевая цель этой стратегии — уничтожить экономику Ирана и таким образом сделать невозможным создание Тегераном ядерного оружия.

Анонимные источники издания утверждают, что пока будущий глава Белого дома активно ищет самый оптимальный вариант решения этой проблемы.

Он боится, что опрометчивое решение может привести к вспышке еще одной войны на планете.