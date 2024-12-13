Мирного плана Трампа не существует. Что задумал новый президент США
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Политика
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Мирного плана Трампа не существует. Что задумал новый президент США

Трамп
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Источник:  Суспільне

Конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует. Сейчас Дональд Трамп и члены его команды только обсуждают определенные идеи для завершения войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Украина пытается объяснить Трампу свое видение завершения войны.
  • В ходе встречи в Париже Трамп не обсуждал конкретные детали какого-либо видения мира.

Трамп пока не решил, как будет склонять Россию к миру

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Никакого плана пока нет и точно мы его не видели, этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций.

По его словам, сейчас есть шанс донести до нового президента США позицию и видение Киева, ведь Дональд Трампа настроен слушать и прислушиваться к Украине.

Ермак также добавил, что американские политики, с которыми он встречался, действительно внимательно слушали, им было интересно, что они задавали очень глубокие вопросы.

Они хотели получить больше информации. И думаю, главное для нас сейчас — это действительно дать эту информацию, дать нашу позицию, объяснить, почему мы считаем так и так, привести исторические примеры, — объяснил руководитель ОПУ.

Известны новые подробности встречи Зеленского и Трампа

По словам анонимных источников, во время встречи в Париже стороны не обсуждали конкретных деталей какого-либо видения мира.

Несмотря на это, Трамп заявил, что до сих пор настроен на быстрое завершение войны.

СМИ также утверждают, что будущий президент США вел себя доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать.

Однако все же есть весомый "минус", заключающийся в том, что ни Трамп, ни приближенные к нему чиновники, занимающиеся вопросами Украины, пока не дают четкого ответа на то, как именно они видят окончание войны.

Что важно понимать, в общем-то приветливый характер личного общения республиканца с Зеленским отличается от некоторых его публичных высказываний о президенте Украины.

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