Мирного плана Трампа не существует. Что задумал новый президент США

Конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует. Сейчас Дональд Трамп и члены его команды только обсуждают определенные идеи для завершения войны России против Украины.
Главные тезисы
- Украина пытается объяснить Трампу свое видение завершения войны.
- В ходе встречи в Париже Трамп не обсуждал конкретные детали какого-либо видения мира.
Трамп пока не решил, как будет склонять Россию к миру
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, сейчас есть шанс донести до нового президента США позицию и видение Киева, ведь Дональд Трампа настроен слушать и прислушиваться к Украине.
Ермак также добавил, что американские политики, с которыми он встречался, действительно внимательно слушали, им было интересно, что они задавали очень глубокие вопросы.
Известны новые подробности встречи Зеленского и Трампа
По словам анонимных источников, во время встречи в Париже стороны не обсуждали конкретных деталей какого-либо видения мира.
Несмотря на это, Трамп заявил, что до сих пор настроен на быстрое завершение войны.
СМИ также утверждают, что будущий президент США вел себя доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать.
Что важно понимать, в общем-то приветливый характер личного общения республиканца с Зеленским отличается от некоторых его публичных высказываний о президенте Украины.
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