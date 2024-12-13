Мирного плану Трампа не існує. Що замислив новий президент США

Конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує. Наразі Дональд Трамп та члени його команди лише обговорюють певні ідеї для завершення війни Росії проти України.

Трамп поки не вирішив, як буде схиляти Росію до миру

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Журналісти поцікавилися у нього, що команді Володимира Зеленського відомо про плани Трампа для реалізації його багаторазових обіцянок "швидко припинити війну".

Ніякого плану поки не існує і точно ми його не бачили, цього плану. Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій. Вони обговорюються, — стверджує Єрмак. Поширити

За його словами, наразі є шанс донести до нового президента США позицію та бачення Києва, адже Дональд Трампа налаштований слухати та дослухатися до України.

Єрмак також додав, що американські політики, з якими він зустрічався, дійсно уважно слухали, їм було цікаво, вони ставили дуже глибокі питання.

Вони хотіли отримати більше інформації. І думаю головне для нас зараз — це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так, привести історичні приклади, — пояснив керівник ОПУ. Поширити

Відомі нові подробиці зустрічі Зеленського і Трампа

За словами анонімних джерел, під час зустрічі у Парижі сторони не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру.

Попри це, Трамп заявив, що досі налаштований на швидку завершення війни.

ЗМІ також стверджують, що майбутній президент США поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати.

Однак все ж є вагомий “мінус”, який полягає в тому, що ні Трамп, ні наближені до нього посадовці, які займаються питаннями України, наразі не дають чіткої відповіді на те, як саме вони бачать закінчення війни. Поширити

Що важливо розуміти, загалом привітний характер особистого спілкування республіканця із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про президента України.