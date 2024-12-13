Мирного плану Трампа не існує. Що замислив новий президент США

Конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує. Наразі Дональд Трамп та члени його команди лише обговорюють певні ідеї для завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Наразі Україна намагається пояснити Трампу своє бачення завершення війни.
- Під час зустрічі у Парижі Трамп не обговорював конкретні деталі будь-якого бачення миру.
Трамп поки не вирішив, як буде схиляти Росію до миру
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Журналісти поцікавилися у нього, що команді Володимира Зеленського відомо про плани Трампа для реалізації його багаторазових обіцянок "швидко припинити війну".
За його словами, наразі є шанс донести до нового президента США позицію та бачення Києва, адже Дональд Трампа налаштований слухати та дослухатися до України.
Єрмак також додав, що американські політики, з якими він зустрічався, дійсно уважно слухали, їм було цікаво, вони ставили дуже глибокі питання.
Відомі нові подробиці зустрічі Зеленського і Трампа
За словами анонімних джерел, під час зустрічі у Парижі сторони не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру.
Попри це, Трамп заявив, що досі налаштований на швидку завершення війни.
ЗМІ також стверджують, що майбутній президент США поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати.
Що важливо розуміти, загалом привітний характер особистого спілкування республіканця із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про президента України.
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