Команда Трампа розглядає сценарії атаки на Іран — що відбувається

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп планує завадити Ірану створити власну ядерну зброю. Він може наказати атакувати ядерні об'єкти Тегерана після повернення на посаду.

У Трампа створюють новий план стримування Ірану

Згідно з даними журналістів, в оточені новообраного президента дійсно є люди, які всерйоз розглядають можливість військових ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Так, станом на сьогодні активно створюється стратегія "максимального тиску 2.0" на Тегеран.

Один із імовірних варіантів дій, який розглядають Трамп і його команда, передбачає посилення військового тиску США на Іран.

Насамперед йдеться про відправлення великої кількості американських солдатів, літаків і кораблів на Близький Схід.

Ба більше, в центрі уваги ідея щодо продажу Ізраїлю сучасної зброї, зокрема й бомб, які можуть руйнувати бункери.

У команди Трампа є й інші варіанти

Як вдалося дізнатися журналістам, другий сценарій — це загроза застосування військової сили у симбіозі з жорсткими фінансовими санкціями з боку Штатів.

Ключова ціль цієї стратегії — знищити економіку Ірану й таким чином унеможливити створення Тегераном ядерної зброї.

Анонімні джерела видання стверджують, що поки майбутній очільник Білого дому активно шукає найоптимальніший варіант вирішення цієї проблеми.

Він боїться, що необачні рішення може призвести до спалаху ще однієї війни на планеті.