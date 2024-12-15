У Трампа відреагували на нову ідею Орбана щодо України

Майбутній радник Дональда Трампа із національної безпеки Майк Волц заявив, що світова спільнота була б дуже рада "певному припиненню" бойових дій в Україні. Йдеться про запропоноване угорським лідером Віктором Орбаном "різдвяне перемир'я".

Як команда Трампа оцінює ідею Орбана

Ми повинні зупинити бойові дії. І, знаєте, якщо йдеться про певний вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми дуже уважно подивимось, що це означає. Майк Волц Майбутній радник Дональда Трампа із національної безпеки

Попри це, політик не захотів розкривати подробиці майбутньої політики команди Дональда Трампа щодо завершення війни.

Цікаво, що одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на тій зустрічі і інші, обговорюють, як… покласти край війні, — наголосив Майк Волц. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Віктор Орбан запропонував Україні та Росії встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими.

Чим наразі займається команда Трампа

Анонімні джерела розповіли журналістам, що радник чинного президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником — республіканцем Майком Волтцом.

Вони сконцентровані на пошуку шляхів для завершення війни Росії проти України. Наразі відбувається обмін важливими даними.

Що важливо розуміти, Україна, на відміну від Росії, залучена до переговорів. Як відомо, вони відбулись під час останнього візиту глави Офісу президента Андрія Єрмака до США — із ним зокрема зустрівся обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.