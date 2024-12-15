Україна врятувала армію США від стратегічної помилки

Аналітики видання Air And Space Forces Magazine дійшли висновку, що саме досвід України у використанні безпілотників проти російських окупантів врятував американську армію від стратегічних помилок у створенні власних безпілотних систем.

Що відомо про програму Replicator

Фахівці звертають увагу на те, що рік тому американське Міноборони запустило програму Replicator, пише Air And Space Forces Magazine.

Тоді Пентагон мав намір насичити свої війська безпілотними літальними апаратами і засобами протидії ворожим дронам.

Як пояснює заступниця директора відділу оборонних інновацій відомства Адіті Кумар, стартував перший етап цього проєкту — постачання тисяч "дешевих автономних платформ" у війська. Його планують завершити уже за пів року.

У липні 2025 року розпочнеться другий етап — постачання систем протидії дронам.

До чого тут Україна

Розповідаючи про проблеми реалізації програми Replicator, Кумар зізналася, що для Міноборони США став дуже корисним досвід України.

За її словами йдеться про те, що українці вкрай швидко оновлюють програмне забезпечення своїх дронів.

Україна робить все можливе, щоб вони не втрачали свою ефективність в умовах динамічного поля бою.

Досвід України був дуже корисним для нас, продемонструвавши, що оновлення програмного забезпечення має відбуватися протягом трьох-чотирьох тижнів, що є неймовірно швидким і вартісним, — наголосила Кумар. Поширити

Вона також додала, що Міноборони США виділяв недостатнє фінансування на оновлення програмного забезпечення в американській зброї, тому оновлення не були швидкими.