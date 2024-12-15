Зеленський розкрив ціль переговорів з новою владою Сирії

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна координує з союзниками та безпосередньо Сирією продовольчу допомогу цій країні.

Переговори України та Сирії — що відомо

Президент офіційно підтвердив, що 15 грудня обговорив із нашими урядовцями, Міністерством закордонних справ та Мінагро питання про продовольчу допомогу в рамках програми "Зерно з України", зокрема, для Сирії.

Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації в складних регіонах світу. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що просто зараз саме Україна може суттєво допомогти сирійцям пшеницею, борошном, олією та іншими необхідними продуктами

Що важливо розуміти, саме вони глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки.

Координуємося з партнерами та сирійською стороною, вирішуємо щодо логістики. Обов'язково підтримуємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру, — заявив Володимир Зеленський. Поширити

Україна звернулася з пропозицією до Сирії

Очільник МЗС України Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Київ готовий відновити відносин з Сирією у майбутньому.

Такою була його реакція на падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Асад (Башар Асад, сирійський диктатор — ред.) пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Андрій Сибіга Глава МЗС України

За словами дипломата, наразі головна мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

Сибіга наголосив, що дуже важливо зробити все можливе для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.