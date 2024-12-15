Зеленський розкрив ціль переговорів з новою владою Сирії

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна координує з союзниками та безпосередньо Сирією продовольчу допомогу цій країні.
Головні тези:
- Україна координує продовольчу допомогу для Сирії в рамках програми "Зерно з України".
- Команда Зеленського хоче посприяти стабілізації продовольчої ситуації у вказаному регіоні.
- Андрій Сибіга наголошує на важливості відновлення безпеки в Сирії та сприянні політичному діалогу.
Переговори України та Сирії — що відомо
Президент офіційно підтвердив, що 15 грудня обговорив із нашими урядовцями, Міністерством закордонних справ та Мінагро питання про продовольчу допомогу в рамках програми "Зерно з України", зокрема, для Сирії.
Глава держави звернув увагу на те, що просто зараз саме Україна може суттєво допомогти сирійцям пшеницею, борошном, олією та іншими необхідними продуктами
Що важливо розуміти, саме вони глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки.
Україна звернулася з пропозицією до Сирії
Очільник МЗС України Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Київ готовий відновити відносин з Сирією у майбутньому.
Такою була його реакція на падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.
За словами дипломата, наразі головна мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.
Сибіга наголосив, що дуже важливо зробити все можливе для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-