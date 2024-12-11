Україна посприяла поваленню режиму Асада — як це відбувалося
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Україна посприяла поваленню режиму Асада — як це відбувалося

ЗСУ
Джерело:  The Washington Post

Як вдалося дізнатися американським журналістам від своїй інсайдерів, розвідка України передала дрони та операторів сирійським повстанцям угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), які 8 грудня повалили режим диктатора Башара Асада.

Головні тези:

  • Ця допомога була частиною стратегії України для стримування Росії.
  • Повалення режиму Асада вважається є позитивним сигналом для України, адже вказує на можливість розгрому Росії.

Повстання в Сирії. До чого тут Україна

Як стверджує видання, Україна мала на меті перешкодити планам Росії у цьому регіоні.

Журналісти дізналися про те, що близько місяця тому українська розвідка направила до штабу повстанців у сирійському Ідлібі приблизно 20 досвідчених операторів дронів та близько 150 дронів із режимом управління від першої особи.

Допомога українських військових відіграла незначну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада, — пише видання.

Попри це, як зазначають інсайдери, це був важливий елемент ширшої стратегії України зі здійснення прихованих ударів по російських операціях у різних частинах світу, зокрема на Близькому Сході, в Африці та навіть на території самої Росії.

Повстання у Сирії є позитивним сигналом для України

Таку думку озвучив шеф литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс.

На його переконання, повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада вказує на те, що Україна може розгромити Росію.

Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві — Захід достатньо сильний, щоб перемогти, — зазначив Габріелюс Ландсбергіс

Окрім того, очільник МЗС Литви закликав міжнародну спільноту не боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос.

Влада Естонії також відреагувала по події у Сирії.

До прикладу, Кая Каллас заявила, що у знищенні режиму Асада вбачає слабкість Росії та Ірану.

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