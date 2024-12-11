Україна посприяла поваленню режиму Асада — як це відбувалося

Як вдалося дізнатися американським журналістам від своїй інсайдерів, розвідка України передала дрони та операторів сирійським повстанцям угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), які 8 грудня повалили режим диктатора Башара Асада.

Повстання в Сирії. До чого тут Україна

Як стверджує видання, Україна мала на меті перешкодити планам Росії у цьому регіоні.

Журналісти дізналися про те, що близько місяця тому українська розвідка направила до штабу повстанців у сирійському Ідлібі приблизно 20 досвідчених операторів дронів та близько 150 дронів із режимом управління від першої особи.

Допомога українських військових відіграла незначну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада, — пише видання. Поширити

Попри це, як зазначають інсайдери, це був важливий елемент ширшої стратегії України зі здійснення прихованих ударів по російських операціях у різних частинах світу, зокрема на Близькому Сході, в Африці та навіть на території самої Росії.

Повстання у Сирії є позитивним сигналом для України

Таку думку озвучив шеф литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс.

На його переконання, повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада вказує на те, що Україна може розгромити Росію.

Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві — Захід достатньо сильний, щоб перемогти, — зазначив Габріелюс Ландсбергіс Поширити

Окрім того, очільник МЗС Литви закликав міжнародну спільноту не боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос.

The Syrian example shows that Russia can be kicked out and will go home. The Baltics were right – the West is strong enough to win. We don't need to fear "the Bear" in Ukraine or anywhere else he is causing chaos. pic.twitter.com/r9jFusAjqi — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 8, 2024

Влада Естонії також відреагувала по події у Сирії.