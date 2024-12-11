Украина поспособствовала свержению режима Асада — как это происходило

Как удалось узнать американским журналистам от своих инсайдеров, разведка Украины передала дроны и операторов сирийским повстанцам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), которые 8 декабря свергли режим диктатора Башара Асада.
Главные тезисы
- Эта помощь была частью стратегии Украины для сдерживания России.
- Свержение режима Асада считается положительным сигналом для Украины, ведь указывает на возможность разгрома России.
Восстание в Сирии. При чем здесь Украина
Как утверждает издание, Украина преследовала цель помешать планам России в этом регионе.
Журналисты узнали о том, что около месяца назад украинская разведка направила в штаб повстанцев в сирийском Идлибе около 20 опытных операторов дронов и около 150 дронов с режимом управления от первого лица.
Несмотря на это, как отмечают инсайдеры, это был важный элемент более широкой стратегии Украины по осуществлению скрытых ударов по российским операциям в разных частях света, в частности, на Ближнем Востоке, в Африке и даже на территории самой России.
Восстание в Сирии является позитивным сигналом для Украины
Такое мнение озвучил шеф литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис.
По его убеждению, свержение режима сирийского диктатора Башара Асада указывает, что Украина может разгромить Россию.
Кроме того, глава МИД Литвы призвал международное сообщество не бояться "медведя" в Украине или где-либо, где он провоцирует хаос.
Власти Эстонии также отреагировали на события в Сирии.
К примеру, Кайя Каллас заявила, что в уничтожении режима Асада видит слабость России и Ирана.
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