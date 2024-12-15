Зеленский раскрыл цель переговоров с новой властью Сирии

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина координирует с союзниками и непосредственно Сирией продовольственную помощь этой стране.
Главные тезисы
- Украина координирует продовольственную помощь Сирии в рамках программы "Зерно из Украины".
- Команда Зеленского хочет посодействовать стабилизации продовольственной ситуации в указанном регионе.
- Андрей Сибига отмечает важность восстановления безопасности в Сирии и содействия политическому диалогу.
Переговоры Украины и Сирии — что известно
Президент официально подтвердил, что 15 декабря обсудил с нашими чиновниками, Министерством иностранных дел и Минагро вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины", в частности Сирии.
Глава государства обратил внимание на то, что прямо сейчас именно Украина может существенно помочь сирийцам пшеницей, мукой, растительным маслом и другими необходимыми продуктами.
Что важно понимать, именно они глобально работают по обеспечению продовольственной безопасности.
Украина обратилась с предложением к Сирии
Глава МИД Украины Андрей Сибига официально подтвердил, что Киев готов возобновить отношения с Сирией в будущем.
Такой была его реакция на падение режима сирийского диктатора Башара Асада.
По словам дипломата, главная цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.
Сибига подчеркнул, что очень важно сделать все возможное для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.
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