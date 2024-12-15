Зеленский раскрыл цель переговоров с новой властью Сирии

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина координирует с союзниками и непосредственно Сирией продовольственную помощь этой стране.

Переговоры Украины и Сирии — что известно

Президент официально подтвердил, что 15 декабря обсудил с нашими чиновниками, Министерством иностранных дел и Минагро вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины", в частности Сирии.

Это наша гуманитарная программа, которая уже сделала многое для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что прямо сейчас именно Украина может существенно помочь сирийцам пшеницей, мукой, растительным маслом и другими необходимыми продуктами.

Что важно понимать, именно они глобально работают по обеспечению продовольственной безопасности.

Координируемся с партнерами и сирийской стороной, решаем по логистике. Обязательно поддерживаем этот регион, чтобы спокойствие там могло стать для нас опорой в движении к реальному миру, — заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Украина обратилась с предложением к Сирии

Глава МИД Украины Андрей Сибига официально подтвердил, что Киев готов возобновить отношения с Сирией в будущем.

Такой была его реакция на падение режима сирийского диктатора Башара Асада.

Асад (Башар Асад, сирийский диктатор — ред.) Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предаст тех, кто на него полагается. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По словам дипломата, главная цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.

Сибига подчеркнул, что очень важно сделать все возможное для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.