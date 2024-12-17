Великі проблеми. Путін обрав країну-жертву для нового вторгнення

Естонські чиновники та іноземні журналісти дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про початок війни РФ проти Естонії, якщо Україна не зможе виграти війну.
Головні тези:
- Естонія опинилась під загрозою нового вторгнення з боку Росії в разі поразки України.
- Провокаційні дії російської сторони на кордоні з Естонією відбуваються дедалі частіше.
- Путін не приховує, що хоче повернути під контроль естонське місто Нарва.
Новою жертвою Росії може стати Естонія
Вкрай красномовним є той факт, що на кордоні з Естонією РФ дає зрозуміти, що країни Балтії під прицілом і можуть бути наступними.
Зокрема йдеться про скандальний випадок, коли росіяни демонстративно підняли в небо дирижабль з напівсвастикою — літерою Z, яка символізує криваву війну РФ проти України.
За словами генерального директора поліції Естонії Егерта Белічева, такі провокації останнім часом відбуваються дедалі частіше.
Путін не приховує свої плани
Ще 3 роки тому російський диктатор заявив, що хотів би повернути під контроль Москви 50-тисячне естонське місто Нарва, яке стоїть біля самого кордону.
Це спровокувало хвилю обурення в Естонії.
Естонський народ наразі вимушений жити в страхах, адже вони можуть стати наступною жертвою режиму Путіна.
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