Великі проблеми. Путін обрав країну-жертву для нового вторгнення
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Великі проблеми. Путін обрав країну-жертву для нового вторгнення

Путін
Джерело:  The Telegraph

Естонські чиновники та іноземні журналісти дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про початок війни РФ проти Естонії, якщо Україна не зможе виграти війну.

Головні тези:

  • Естонія опинилась під загрозою нового вторгнення з боку Росії в разі поразки України.
  • Провокаційні дії російської сторони на кордоні з Естонією відбуваються дедалі частіше.
  • Путін не приховує, що хоче повернути під контроль естонське місто Нарва.

Новою жертвою Росії може стати Естонія

Вкрай красномовним є той факт, що на кордоні з Естонією РФ дає зрозуміти, що країни Балтії під прицілом і можуть бути наступними.

Зокрема йдеться про скандальний випадок, коли росіяни демонстративно підняли в небо дирижабль з напівсвастикою — літерою Z, яка символізує криваву війну РФ проти України.

За словами генерального директора поліції Естонії Егерта Белічева, такі провокації останнім часом відбуваються дедалі частіше.

Два роки тому у нас було 18 прикордонних інцидентів, а цього року — 96. Ми бачимо постійні спроби дестабілізувати ситуацію, — заявив він.

Путін не приховує свої плани

Ще 3 роки тому російський диктатор заявив, що хотів би повернути під контроль Москви 50-тисячне естонське місто Нарва, яке стоїть біля самого кордону.

Це спровокувало хвилю обурення в Естонії.

Сьогодні мостовий перехід через прикордонну річку Нарва з естонського боку захищений бетонними пірамідками, які прозвали "зубами дракона". Поїздки громадян між двома країнами суворо обмежені, Естонія наполегливо рекомендує своїм громадянам уникати всіх поїздок до Росії через пункт пропуску в Нарві.

Естонський народ наразі вимушений жити в страхах, адже вони можуть стати наступною жертвою режиму Путіна.

Ми постійно думаємо про це, наш прем’єр-міністр сказав, що якщо Україна переможе, ми в безпеці, а якщо ні, то у нас великі проблеми. Це моторошна думка.

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