Ліквідація російського генерала-лейтенанта Кирилова — у США вперше відреагували

Представники американської влади запевняють, що офіційний Вашингтон не був заздалегідь попереджений Україною про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова в Москві.
Головні тези:
- США вперше відреагували на ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кирилова
- У Штатах стверджують, що не були заздалегідь попереджені Україною про цю операцію.
- Дізнайтеся нові подробиці про знищення російського воєнного злочинця.
У Штатах прокоментували підрив російського генерала у Москві
З журналістам з цього приводу поспілкувався американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.
Інсайдер заявив, що "США не знали заздалегідь про операцію", в результаті якої загинув Ігор Кирилов.
Нагадаємо, що Ігор Кирилов — російський воєначальник, генерал-лейтенант (2018), а також колишній начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації.
Широкому загалу він він відомий через активне поширення дезінформації про наявність в Україні лабораторій, що займаються розробкою біологічної зброї.
Як відомо, офіційні Київ, Париж, Вашингтон та Лондон називали такі звинувачення з боку РФ “відверто хибними”.
16 грудня 2024 року СБУ заочно розпочала проти Кириллова кримінальне переслідування за звинуваченням у “масовому застосуванні хімічної зброї” під час російського вторгнення в Україну “на східному та південному фронтах”.
Що відомо про ліквідацію Кирилова
17 грудня у Москві невідомі підірвали начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічника.
Згодом українські журналісти дізналися, що це була успішна операція Служби безпеки України.
Вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві — обидва загинули.
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