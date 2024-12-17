Ліквідація російського генерала-лейтенанта Кирилова — у США вперше відреагували

Представники американської влади запевняють, що офіційний Вашингтон не був заздалегідь попереджений Україною про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова в Москві.

У Штатах прокоментували підрив російського генерала у Москві

З журналістам з цього приводу поспілкувався американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Інсайдер заявив, що "США не знали заздалегідь про операцію", в результаті якої загинув Ігор Кирилов.

Ми не підтримуємо такого роду діяльність і не сприяємо їй, — запевнив він. Поширити

Нагадаємо, що Ігор Кирилов — російський воєначальник, генерал-лейтенант (2018), а також колишній начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації.

Широкому загалу він він відомий через активне поширення дезінформації про наявність в Україні лабораторій, що займаються розробкою біологічної зброї.

Як відомо, офіційні Київ, Париж, Вашингтон та Лондон називали такі звинувачення з боку РФ “відверто хибними”.

16 грудня 2024 року СБУ заочно розпочала проти Кириллова кримінальне переслідування за звинуваченням у “масовому застосуванні хімічної зброї” під час російського вторгнення в Україну “на східному та південному фронтах”.

Що відомо про ліквідацію Кирилова

17 грудня у Москві невідомі підірвали начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічника.

Згодом українські журналісти дізналися, що це була успішна операція Служби безпеки України.

Вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві — обидва загинули.

Кирилов був військовим злочинцем і абсолютно легітимною ціллю, адже саме він віддавав накази щодо застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових, — йдеться в повідомленні. Поширити