Ликвидация российского генерала-лейтенанта Кириллова — в США впервые отреагировали

Представители американских властей уверяют, что официальный Вашингтон не был заранее предупрежден Украиной о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

В Штатах прокомментировали подрыв российского генерала в Москве

С журналистами по этому поводу пообщался американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Инсайдер заявил, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Игорь Кириллов.

Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей, — заверил он. Поделиться

Напомним, что Игорь Кириллов — российский военачальник, генерал-лейтенант (2018), а также бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации.

Широкой общественности он известен на фоне активного распространения дезинформации о наличии в Украине лабораторий, занимающихся разработкой биологического оружия.

Как известно, официальные Киев, Париж, Вашингтон и Лондон называли такие обвинения со стороны РФ "откровенно ложными".

16 декабря 2024 года СБУ заочно возбудила против Кириллова уголовное преследование по обвинению в "массовом применении химического оружия" во время российского вторжения в Украину "на восточном и южном фронтах".

Что известно о ликвидации Кириллова

17 декабря в Москве неизвестные подорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощника.

Позже украинские журналисты узнали, что это была успешная операция Службы безопасности Украины.

Взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве — оба погибли.

Кириллов был военным преступником и абсолютно легитимной целью, ведь именно он отдавал приказы о применении запрещенного химического оружия против украинских военных, — сказано в сообщении. Поделиться