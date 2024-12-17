Ликвидация российского генерала-лейтенанта Кириллова — в США впервые отреагировали

Представители американских властей уверяют, что официальный Вашингтон не был заранее предупрежден Украиной о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.
Главные тезисы
- США впервые отреагировали на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Кириллова.
- В Штатах утверждают, что не были заранее предупреждены Украиной об этой операции.
- Узнайте новые подробности об уничтожении российского военного преступника.
В Штатах прокомментировали подрыв российского генерала в Москве
С журналистами по этому поводу пообщался американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.
Инсайдер заявил, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Игорь Кириллов.
Напомним, что Игорь Кириллов — российский военачальник, генерал-лейтенант (2018), а также бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации.
Широкой общественности он известен на фоне активного распространения дезинформации о наличии в Украине лабораторий, занимающихся разработкой биологического оружия.
Как известно, официальные Киев, Париж, Вашингтон и Лондон называли такие обвинения со стороны РФ "откровенно ложными".
16 декабря 2024 года СБУ заочно возбудила против Кириллова уголовное преследование по обвинению в "массовом применении химического оружия" во время российского вторжения в Украину "на восточном и южном фронтах".
Что известно о ликвидации Кириллова
17 декабря в Москве неизвестные подорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощника.
Позже украинские журналисты узнали, что это была успешная операция Службы безопасности Украины.
Взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве — оба погибли.
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