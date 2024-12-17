Россияне значительно усилили давление. Где на фронте происходит обострение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробно рассказал, как развиваются события на фронте, в том числе в Курской области, часть которой находится под контролем Сил обороны Украины.

Сырский описал ситуацию на фронте

С заявлением по этому поводу генерал выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей.

По словам главкома, украинские защитники ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров.

Крайне сложной остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Также российские оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях. Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории РФ. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам главкома, армия РФ крайне активно привлекает подразделения из КНДР к боевым действиям.

Что важно понимать, северокорейские захватчики уже понесли большие потери.

Александр Сырский отмечает, что Силы обороны Украины стойко держат определенные рубежи, уничтожают личный состав и технику врага.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В течение 17 декабря количество боевых столкновений на фронте выросло до 88.

Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских захватчиков вглубь территории страны.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Винторовка, Петрушевка, Новодмитровка, Поповка, Новодмитровка Сумской области; Возрожденское Харьковской области; Михальчина Слобода Черниговской области, сказано в заявлении Генштаба ВСУ. Поделиться

Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 3 удара пятью КАБ. Украинские воины за сегодня отразили 29 вражеских атак, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.