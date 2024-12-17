Россияне значительно усилили давление. Где на фронте происходит обострение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробно рассказал, как развиваются события на фронте, в том числе в Курской области, часть которой находится под контролем Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Российские оккупанты усилили давление на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях.
- Украинские защитники стойко держат определенные рубежи и нейтрализуют вражеские силы.
- Армия РФ активно привлекает подразделения из КНДР к боевым действиям, но они несут значительные потери.
Сырский описал ситуацию на фронте
С заявлением по этому поводу генерал выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей.
По словам главкома, украинские защитники ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров.
Крайне сложной остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.
По словам главкома, армия РФ крайне активно привлекает подразделения из КНДР к боевым действиям.
Что важно понимать, северокорейские захватчики уже понесли большие потери.
Александр Сырский отмечает, что Силы обороны Украины стойко держат определенные рубежи, уничтожают личный состав и технику врага.
Что говорят в Генштабе ВСУ
В течение 17 декабря количество боевых столкновений на фронте выросло до 88.
Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских захватчиков вглубь территории страны.
Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 3 удара пятью КАБ. Украинские воины за сегодня отразили 29 вражеских атак, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
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