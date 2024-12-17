Пьянство и наркотики — рак армии. Алина Михайлова раскрыла масштаб проблемы

Парамедик и руководительница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала, к каким катастрофическим последствиям приводят пьянство и наркомания на фронте, а также объяснила, как правильно с этим нужно бороться.

Алкоголь и наркотики убивают украинских бойцов

Алина Михайлова признается, что за 6 лет в армии сталкивалась со случаями, когда солдат на позиции держит не автомат, а бутылку, а человек, который должен тебя прикрывать, ищет очередную дозу или стакан.

Парамедик обращает внимание на то, что это не просто слабость — это угроза жизни каждого вокруг.

Проспанная война: когда бутылка важнее позиции

Сколько позиций было проспано пьяными?Сколько раз враг спокойно заходил, пока алкаши спали в луже антисептика? Сколько спящих забрали в плен или просто зарезали? Вам об этом не скажут по телевизору, но это происходит. Это позор, это потеря боевой способности и смерть. Алина Михайлова Парамедик и руководительница медицинской службы "Ульф"

Алина Михайлова напоминает о том, что война — это место силы, ответственности и ясного разума.

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По словам парамедика, она не понимает, почему в украинской армии до сих пор сохраняется традиция "тянуть стакан" за звание, за годовщину, за погибшего побратима.

Алина Михайлова отмечает, что это не уважение к памяти, это деградация и повод для слабости.

Рюмка не сделает тебя сильнее, не приблизит к пониманию жертвы, которую он принес. Она только затуманит голову и превратит тебя в еще одну опасную слабость в строю. Поделиться

Система, порождающая проблему

Отдельной серьезной проблемой остаются ТЦК и ВЛК, которые закрывают глаза на то, как пьяные и обколотые «бойцы» идут на фронт.

Хронические алкоголики, признанные «пригодными».

•Солевики и метадонщики с циррозом, тромбозами, астенией.

Это не единичные случаи — поток, который невозможно остановить, потому что комиссии выполняют план. Затем эту шушеру бросают на командиров. А они вынуждены ставить их на позиции, потому что других нет. Вы хотите лучшую армию? Идите сюда. Попробуйте. Покажите, как правильно. Но не смейте поучать тех, кто здесь, из своего комфортного дома. Алина Михайлова Парамедик и руководительница медицинской службы "Ульф"

Как бороться с этой проблемой

По убеждению Михайловой, прежде всего, речь должна идти о жесткой и бескомпромиссной политике.

1. Отбор и контроль:

Жесткие ВЛК и ТЦК: хронические зависимые — непригодны. Никаких исключений.

Психологическая проверка: не подходишь — иди лечись или ищи другой путь.

2. Нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам:

Четкие правила: ни капли алкоголя на позиции.

Наказание: мгновенное отстранение, штрафы или вывод из боевого состава.

3. Новая культура чествования погибших воинов:

Запрет «тащить стакан» по ритуалам.

Физическая активность в честь погибших: бег, упражнения, работа на грани своих сил. Память должна воспитывать силу, а не деградацию.

4. Реабилитация:

Создание программ лечения для зависимых вне боевых подразделений.

Психологическая поддержка, чтобы бойцы не срывались в стрессе.