Пьянство и наркотики — рак армии. Алина Михайлова раскрыла масштаб проблемы

Парамедик и руководительница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала, к каким катастрофическим последствиям приводят пьянство и наркомания на фронте, а также объяснила, как правильно с этим нужно бороться.
Главные тезисы
- Пьянство и наркомания в армии представляют серьезную угрозу для жизней украинских воинов и развития ситуации на фронте.
- Нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам, жесткие требования к отбору бойцов, реабилитация и новые подходы к увековечиванию погибших - ключевые шаги в борьбе с этой проблемой.
Алкоголь и наркотики убивают украинских бойцов
Алина Михайлова признается, что за 6 лет в армии сталкивалась со случаями, когда солдат на позиции держит не автомат, а бутылку, а человек, который должен тебя прикрывать, ищет очередную дозу или стакан.
Парамедик обращает внимание на то, что это не просто слабость — это угроза жизни каждого вокруг.
Проспанная война: когда бутылка важнее позиции
Алина Михайлова напоминает о том, что война — это место силы, ответственности и ясного разума.
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Культ стакана: что вы празднуете?
По словам парамедика, она не понимает, почему в украинской армии до сих пор сохраняется традиция "тянуть стакан" за звание, за годовщину, за погибшего побратима.
Алина Михайлова отмечает, что это не уважение к памяти, это деградация и повод для слабости.
Система, порождающая проблему
Отдельной серьезной проблемой остаются ТЦК и ВЛК, которые закрывают глаза на то, как пьяные и обколотые «бойцы» идут на фронт.
Хронические алкоголики, признанные «пригодными».
•Солевики и метадонщики с циррозом, тромбозами, астенией.
Как бороться с этой проблемой
По убеждению Михайловой, прежде всего, речь должна идти о жесткой и бескомпромиссной политике.
1. Отбор и контроль:
Жесткие ВЛК и ТЦК: хронические зависимые — непригодны. Никаких исключений.
Психологическая проверка: не подходишь — иди лечись или ищи другой путь.
2. Нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам:
Четкие правила: ни капли алкоголя на позиции.
Наказание: мгновенное отстранение, штрафы или вывод из боевого состава.
3. Новая культура чествования погибших воинов:
Запрет «тащить стакан» по ритуалам.
Физическая активность в честь погибших: бег, упражнения, работа на грани своих сил. Память должна воспитывать силу, а не деградацию.
4. Реабилитация:
Создание программ лечения для зависимых вне боевых подразделений.
Психологическая поддержка, чтобы бойцы не срывались в стрессе.
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