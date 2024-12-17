Пияцтво і наркотики — рак армії. Аліна Михайлова розкрила масштаб проблеми

Парамедикиня та керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла до яких катастрофічних наслідки призводять пияцтво й наркоманія на фронті, а також пояснила, як правильно з цим потрібно боротися.
Головні тези:
- Пияцтво та наркоманія в армії становлять серйозну загрозу для життів українських воїнів та розвитку ситуації на фронті.
- Нульова толерантність до алкоголю та наркотиків, жорсткі вимоги щодо відбору бійців, реабілітація та нові підходи до вшанування загиблих - ключові кроки у боротьбі з цією проблемою.
Алкоголь і наркотики вбивають українських бійців
Аліна Михайлова зізнається, що за 6 років у війську стикалася з випадками, коли солдат на позиції тримає не автомат, а пляшку, а людина, яка має тебе прикривати, шукає чергову дозу або «склянку».
Парамедикиня звертає увагу на те, що це не просто слабкість — це загроза життю кожного навколо.
Проспана війна: коли пляшка важливіша за позицію
Аліна Михайлова нагадує про те, що війна — це місце сили, відповідальності й ясного розуму. Жоден з воїнів не має права бути п'яним на позиції, адже від нього залежить життя інших людей, а не лише його власне.
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Культ «стакана»: що ви святкуєте?
За словами парамедикині, вона не розуміє, чому в українській армії досі зберігається традиція “тягнути стакан” за звання, за річницю, за загиблого побратима.
Аліна Михайлова наголошує, що це не шанування пам’яті, це деградація і привід для слабкості.
Система, яка породжує проблему
Окремою серйозною проблемою залишаються ТЦК і ВЛК, які закривають очі на те, як п’яні та обколоті «бійці» йдуть на фронт:
Хронічні алкоголіки, яких визнали «придатними».
•Сольовіки і метадонщики з цирозом, тромбозами, астенією.
Як боротися з цією проблемою
На переконання парамедикині, насамперед має йтися про жорстку і безкомпромісну політику.
1. Відбір і контроль:
Жорсткі ВЛК і ТЦК: хронічні залежні — непридатні. Жодних винятків.
Психологічна перевірка: не підходиш — іди лікуйся або шукай інший шлях.
2. Нульова толерантність до алкоголю і наркотиків:
Чіткі правила: жодної краплі алкоголю на позиції.
Покарання: миттєве відсторонення, штрафи або вивід із бойового складу.
3. Нова культура вшанування загиблих воїнів:
Заборона «тягнути стакан» за ритуалами.
Фізична активність на честь загиблих: біг, вправи, робота на межі своїх сил. Пам’ять має виховувати силу, а не деградацію.
4. Реабілітація:
Створення програм лікування для залежних за межами бойових підрозділів.
Психологічна підтримка, щоб бійці не “зривались” у стресі.
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