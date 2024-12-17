Зеленський озвучив кількість систем ППО для цілковитого захисту від атак РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський озвучив кількість систем ППО для цілковитого захисту від атак РФ

Володимир Зеленський
Зеленський озвучив кількість систем ППО для цілковитого захисту від атак РФ
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Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. У зв’язку з цим країні необхідна гарантія ефективного захисту від повітряного терору.

Головні тези:

  • Президент України озвучив необхідність 12–15 додаткових систем ППО для повного захисту від масованих ракетних атак РФ.
  • У процесі масованих атак по енергетичній інфраструктурі України Росія використовує крилаті та балістичні ракети, а також авіаційні бомби з токсичними хімічними речовинами.
  • Постійний представник України при ООН повідомив про 12-й за рік масований удар РФ на енергетичні об'єкти української території.
  • Президент Зеленський закликав США та європейські країни продемонструвати політичну волю та долучитися до забезпечення України системами протиповітряної оборони.
  • Українські військові постійно постраждають внаслідок ракетних атак та випадків використання токсичних хімічних речовин російськими військами.

Скільки Україна потребує систем ППО, щоб повністю захистити енергосистему від атак РФ

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту Joint Expeditionary Force, наголосив на важливості виконання домовленостей щодо постачання систем протиповітряної оборони, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам пообіцяли значну кількість систем ППО. Я звертаюся до вас із проханням допомогти, щоб ці обіцянки були виконані. Відверто кажучи, наші партнери знають, що нам потрібно ще 12–15 додаткових систем, щоб забезпечити повний захист від російських ракетних атак.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент УКраїни

Володимир Зеленський також звернувся до США та європейських країн із закликом проявити політичну волю.

Він підкреслив, що для партнерів України це завдання є цілком досяжним.

РФ здійснила 12-й за рік масований удар по енергетиці України

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, 13 грудня відбувся 12-й за рік масований удар по енергетичній системі країни. Для цих атак Росія застосовувала як крилаті, так і балістичні ракети.

Це кількість ракет, спрямованих виключно на енергетичні об’єкти, — наголосив представник України.

Сергій Кислиця також повідомив, що російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами. З лютого 2023 року зафіксовано 4,95 тисячі таких випадків, які призвели до поранень понад двох тисяч українських військових.

Керовані авіаційні бомби є одними з найнебезпечніших. Протягом одного тижня Росія випустила близько 500 таких бомб по позиціях українських військових та житлових кварталах, — додав Кислиця.

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