Зеленський озвучив кількість систем ППО для цілковитого захисту від атак РФ

Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. У зв’язку з цим країні необхідна гарантія ефективного захисту від повітряного терору.

Скільки Україна потребує систем ППО, щоб повністю захистити енергосистему від атак РФ

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту Joint Expeditionary Force, наголосив на важливості виконання домовленостей щодо постачання систем протиповітряної оборони, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам пообіцяли значну кількість систем ППО. Я звертаюся до вас із проханням допомогти, щоб ці обіцянки були виконані. Відверто кажучи, наші партнери знають, що нам потрібно ще 12–15 додаткових систем, щоб забезпечити повний захист від російських ракетних атак. Володимир Зеленський Президент УКраїни

Володимир Зеленський також звернувся до США та європейських країн із закликом проявити політичну волю.

Він підкреслив, що для партнерів України це завдання є цілком досяжним.

РФ здійснила 12-й за рік масований удар по енергетиці України

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, 13 грудня відбувся 12-й за рік масований удар по енергетичній системі країни. Для цих атак Росія застосовувала як крилаті, так і балістичні ракети.

Це кількість ракет, спрямованих виключно на енергетичні об’єкти, — наголосив представник України. Поширити

Сергій Кислиця також повідомив, що російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами. З лютого 2023 року зафіксовано 4,95 тисячі таких випадків, які призвели до поранень понад двох тисяч українських військових.