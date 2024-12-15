РФ атакувала Україну понад 600 КАБами та близько 100 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні майже 630 керованих авіаційних бомб та близько 550 ударних дронів. Також російська армія запустила понад 100 ракет.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів. Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей. Володимир Зеленський Президент України

Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру, — закликав Володимир Зеленський. Поширити

Сили ППО збили 56 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни запускали ударні дрони з чотирьох районів в Росії — Курськ, Орел, Брянськ та Міллєрово. Також вночі ворог атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300.

Станом на 8:30 відомо про знищення 56 "Шахедів" та безпілотників інших типів. ППО працювала в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію ще 49 дронів не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.