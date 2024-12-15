РФ атакувала Україну понад 600 КАБами та близько 100 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні майже 630 керованих авіаційних бомб та близько 550 ударних дронів. Також російська армія запустила понад 100 ракет.
Головні тези:
- Російська Федерація атакувала Україну за останній тиждень понад 600 керованими авіаційними бомбами та близько 100 ракетами.
- Президент України Володимир Зеленський закликав до єдності та сили в боротьбі з російською агресією для досягнення справедливого миру.
- Сили ППО України збили 56 ударних дронів та ракети захопників вже в різних областях країни.
- ППО осередкувалося в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та інших областях для ефективного захисту від нападів.
- Російські дрони завдали матеріальної шкоди об’єктам та будинкам у різних регіонах України, але завдяки активній роботі ППО багато атак було успішно відхилено.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Сили ППО збили 56 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, росіяни запускали ударні дрони з чотирьох районів в Росії — Курськ, Орел, Брянськ та Міллєрово. Також вночі ворог атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300.
Станом на 8:30 відомо про знищення 56 "Шахедів" та безпілотників інших типів. ППО працювала в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Через активну протидію ще 49 дронів не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.
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