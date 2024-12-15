РФ атаковала Украину более 600 КАБ и около 100 ракетами за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину более 600 КАБ и около 100 ракетами за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ атаковала Украину более 600 КАБ и около 100 ракетами за последнюю неделю
Read in English
Читати українською

За последнюю неделю РФ применила по Украине почти 630 управляемых авиационных бомб и около 550 ударных дронов. Также российская армия запустила более 100 ракет.

Главные тезисы

  • Российская Федерация совершила более 600 атак на Украину за последнюю неделю, используя управляемые авиационные бомбы, дроны и ракеты.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единству и силе в борьбе с российской агрессией для достижения справедливого мира.
  • Силы ПВО Украины сбили 56 ударных дронов и ракеты захватчиков, а также предпринимают меры для эффективной защиты от нападений в разных областях страны.
  • Российские дроны причинили ущерб объектам и домам в различных регионах Украины, но благодаря активной работе ПВО многие атаки были успешно отражены.
  • Украинские вооруженные силы отмечают, что российские ударные дроны запускались с территории из четырех районов в России, а ПВО успешно действовало в различных областях страны, пресекая нападения.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов. Я благодарен воинам, защищающим Украину, партнерам, понимающим нашу потребность в усилении ПВО для сохранения жизней наших людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы можем заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира, — призвал Владимир Зеленский.

Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России — Курск, Орел, Брянск и Миллерово. Также ночью враг атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300.

По состоянию на 8:30, известно об уничтожении 56 "Шахедов" и беспилотников других типов. ПВО работало в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия еще 49 дронов не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, из-за падения сбитых дронов поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Украину 132 ударными дронами
Воздушные Силы ВСУ
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала баллистикой Одессу и пригород Днепра
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Николаев — поврежден объект инфраструктуры, ранены
Виталий Ким / Николаевская ОВА
РФ атаковала Николаев — поврежден объект инфраструктуры, ранены

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?