РФ атаковала Украину более 600 КАБ и около 100 ракетами за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине почти 630 управляемых авиационных бомб и около 550 ударных дронов. Также российская армия запустила более 100 ракет.
Главные тезисы
- Российская Федерация совершила более 600 атак на Украину за последнюю неделю, используя управляемые авиационные бомбы, дроны и ракеты.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единству и силе в борьбе с российской агрессией для достижения справедливого мира.
- Силы ПВО Украины сбили 56 ударных дронов и ракеты захватчиков, а также предпринимают меры для эффективной защиты от нападений в разных областях страны.
- Российские дроны причинили ущерб объектам и домам в различных регионах Украины, но благодаря активной работе ПВО многие атаки были успешно отражены.
- Украинские вооруженные силы отмечают, что российские ударные дроны запускались с территории из четырех районов в России, а ПВО успешно действовало в различных областях страны, пресекая нападения.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России — Курск, Орел, Брянск и Миллерово. Также ночью враг атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300.
По состоянию на 8:30, известно об уничтожении 56 "Шахедов" и беспилотников других типов. ПВО работало в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Из-за активного противодействия еще 49 дронов не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.
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