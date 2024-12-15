РФ атаковала Украину более 600 КАБ и около 100 ракетами за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине почти 630 управляемых авиационных бомб и около 550 ударных дронов. Также российская армия запустила более 100 ракет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов. Я благодарен воинам, защищающим Украину, партнерам, понимающим нашу потребность в усилении ПВО для сохранения жизней наших людей. Владимир Зеленский Президент Украины

Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы можем заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира, — призвал Владимир Зеленский. Поделиться

Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России — Курск, Орел, Брянск и Миллерово. Также ночью враг атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300.

По состоянию на 8:30, известно об уничтожении 56 "Шахедов" и беспилотников других типов. ПВО работало в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия еще 49 дронов не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.