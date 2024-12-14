Днем 14 декабря в Одессе и пригороде Днепра произошли взрывы во время воздушной тревоги. Оккупационная армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер-М"
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Одессу и пригород Днепра баллистическими ракетами, вызвав серию взрывов и реакцию властей города.
- Графики стабилизации энергоснабжения в Одессе были восстановлены после атаки, чтобы балансировать систему в условиях повышенной нагрузки.
- Российская оккупационная армия уже осуществила двенадцатую массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры в этом году.
Что известно о циничной атаке армии РФ по Одессе и пригороде Днепра
Взрыв в Одессе и атаку преступной армии РФ подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В то же время, руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.
Поскольку прогремело несколько взрывов, можно предположить, что она была снаряжена кассетной боевой частью. Жители Одессы насчитали по меньшей мере пять взрывов.
Взрывы также были слышны в пригороде Днепра.
Что известно о последствиях последних атак российских окупантов по Одессе
После российской массированной атаки в Одессе вернулись графики стабилизационных отключений. Они распределены на 6 групп и применяются по указанию Укрэнерго.
В ДТЭК опубликовали стабилизационные графики для региона на 14 декабря.
Россия 13 декабря 2024 г. осуществила уже двенадцатую за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.
В связи с атакой в Укрэнерго увеличивали ограничения энергоснабжения во избежание перегрузки и балансировки системы.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Когда свет появится по графику, потребляйте электроэнергию бережно.
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