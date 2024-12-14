Россия атаковала баллистикой Одессу и пригород Днепра
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала баллистикой Одессу и пригород Днепра

Ракета
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Источник:  Суспільне

Днем 14 декабря в Одессе и пригороде Днепра произошли взрывы во время воздушной тревоги. Оккупационная армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер-М"

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Одессу и пригород Днепра баллистическими ракетами, вызвав серию взрывов и реакцию властей города.
  • Графики стабилизации энергоснабжения в Одессе были восстановлены после атаки, чтобы балансировать систему в условиях повышенной нагрузки.
  • Российская оккупационная армия уже осуществила двенадцатую массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры в этом году.

Что известно о циничной атаке армии РФ по Одессе и пригороде Днепра

Взрыв в Одессе и атаку преступной армии РФ подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В то же время, руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.

Поскольку прогремело несколько взрывов, можно предположить, что она была снаряжена кассетной боевой частью. Жители Одессы насчитали по меньшей мере пять взрывов.

Взрывы также были слышны в пригороде Днепра.

Что известно о последствиях последних атак российских окупантов по Одессе

После российской массированной атаки в Одессе вернулись графики стабилизационных отключений. Они распределены на 6 групп и применяются по указанию Укрэнерго.

В ДТЭК опубликовали стабилизационные графики для региона на 14 декабря.

Армия РФ атаковала Одессу и пригород Днепра ракетами
Графики отключений света в Одесской области 14 декабря

Россия 13 декабря 2024 г. осуществила уже двенадцатую за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

В связи с атакой в Укрэнерго увеличивали ограничения энергоснабжения во избежание перегрузки и балансировки системы.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Когда свет появится по графику, потребляйте электроэнергию бережно.

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