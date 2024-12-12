Ракеты и дроны РФ более 120 раз пролетали вблизи ядерных объектов Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Ракеты и дроны РФ более 120 раз пролетали вблизи ядерных объектов Украины

АЭС
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Украина зафиксировала более 120 инцидентов, когда российские ракеты и дроны пролетали вблизи ядерных объектов за последние три месяца.

Главные тезисы

  • Российские ракеты и дроны активно пролетают вблизи ядерных объектов Украины, создавая серьезную угрозу для энергетической системы и международной ядерной безопасности.
  • Россия использует дорогостоящую ракетную технику для приближения к украинским АЭС, повышая риски ядерной угрозы для страны.
  • Необходимо сотрудничество с ЕС и МАГАТЭ по мониторингу и защите ядерных объектов в Украине для обеспечения безопасности.
  • Украине важно активно привлекать донорские средства и поддержку для обеспечения безопасности ядерных установок и энергетического сектора.
  • Российские атаки на подстанции, необходимые для стабильной работы АЭС, создают серьезные риски для энергетической системы Украины и международной ядерной безопасности.

Российские дроны и ракеты активно летают рядом с АЭС Украины

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с еврокомиссаром по энергетике Дэном Йоргенсеном в Вене.

Галущенко подчеркнул, что маршруты атакованных объектов все ближе приближаются к атомным электростанциям, создавая реальную угрозу ядерной безопасности.

Зафиксировано более 120 случаев, когда ракеты или дроны (России — ред.) пролетали над или вблизи ядерных станций. Ранее основную угрозу представляли дроны, однако сейчас Россия использует значительно более дорогие ракеты. Это свидетельствует об их готовности достигать цели любой ценой.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины

Отмечается, что российские атаки все чаще направлены на подстанции, критически важные для стабильной работы атомных электростанций. Это создает риски для энергетической системы страны и международной ядерной безопасности.

Галущенко отметил необходимость тесной координации с Европейским Союзом и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения мониторинга и защиты ядерных объектов.

Участники также обсудили пути усиления поддержки украинского энергосектора, в частности через Фонд поддержки энергетики Украины, активно привлекающий донорские средства.

Кроме того, были рассмотрены вопросы интеграции Украины в европейский энергетический рынок и реформирование энергетических рынков.

Россия может атаковать одну из украинских АЭС

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", российские шахеды снова нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС 8 октября.

Кроме того, отмечается, что расстояние пролета дронов от ядерных объектов составляло менее 10 км.

На этом фоне важно понимать, что случаи приближения враждебных БПЛА к украинским АЭС за последние месяцы кратно увеличились.

"Энергоатом" предупреждает украинцев: это может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.

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