Ракеты и дроны РФ более 120 раз пролетали вблизи ядерных объектов Украины

Украина зафиксировала более 120 инцидентов, когда российские ракеты и дроны пролетали вблизи ядерных объектов за последние три месяца.
Главные тезисы
- Российские ракеты и дроны активно пролетают вблизи ядерных объектов Украины, создавая серьезную угрозу для энергетической системы и международной ядерной безопасности.
- Россия использует дорогостоящую ракетную технику для приближения к украинским АЭС, повышая риски ядерной угрозы для страны.
- Необходимо сотрудничество с ЕС и МАГАТЭ по мониторингу и защите ядерных объектов в Украине для обеспечения безопасности.
- Украине важно активно привлекать донорские средства и поддержку для обеспечения безопасности ядерных установок и энергетического сектора.
- Российские атаки на подстанции, необходимые для стабильной работы АЭС, создают серьезные риски для энергетической системы Украины и международной ядерной безопасности.
Российские дроны и ракеты активно летают рядом с АЭС Украины
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с еврокомиссаром по энергетике Дэном Йоргенсеном в Вене.
Галущенко подчеркнул, что маршруты атакованных объектов все ближе приближаются к атомным электростанциям, создавая реальную угрозу ядерной безопасности.
Отмечается, что российские атаки все чаще направлены на подстанции, критически важные для стабильной работы атомных электростанций. Это создает риски для энергетической системы страны и международной ядерной безопасности.
Галущенко отметил необходимость тесной координации с Европейским Союзом и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения мониторинга и защиты ядерных объектов.
Участники также обсудили пути усиления поддержки украинского энергосектора, в частности через Фонд поддержки энергетики Украины, активно привлекающий донорские средства.
Кроме того, были рассмотрены вопросы интеграции Украины в европейский энергетический рынок и реформирование энергетических рынков.
Россия может атаковать одну из украинских АЭС
Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", российские шахеды снова нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС 8 октября.
Кроме того, отмечается, что расстояние пролета дронов от ядерных объектов составляло менее 10 км.
"Энергоатом" предупреждает украинцев: это может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.
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