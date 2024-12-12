Ракети та дрони РФ понад 120 разів пролітали поблизу ядерних об'єктів України

Україна зафіксувала про понад 120 інцидентів, коли російські ракети та дрони пролітали поблизу ядерних об'єктів за останні три місяці.
Головні тези:
- Понад 120 разів російські ракети та дрони пролітали поблизу ядерних об'єктів України, порушуючи безпеку атомних станцій.
- Загроза для енергетичної системи та міжнародної ядерної безпеки є серйозною через наближення критично важливих об'єктів до ворожих атак.
- Росія використовує дорогу ракетну техніку для наближення до українських АЕС, підвищуючи ризики ядерної загрози для країни.
- Учасники закликають до тісної співпраці з ЄС та МАГАТЕ для моніторингу та захисту ядерних об'єктів в Україні.
- Необхідно активно залучати донорські кошти та підтримку для українського енергетичного сектору, щоб забезпечити безпеку ядерних установок.
Російські дрони та ракети активно літають поряд з АЕС України
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном у Відні.
Галущенко наголосив, що маршрути атакованих об'єктів дедалі ближче наближаються до атомних електростанцій, створюючи реальну загрозу ядерній безпеці.
Зазначається, що російські атаки все частіше спрямовані на підстанції, які критично важливі для стабільної роботи атомних електростанцій. Це створює ризики для енергетичної системи країни і для міжнародної ядерної безпеки.
Галущенко наголосив на необхідності тісної координації з Європейським Союзом та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) для забезпечення моніторингу та захисту ядерних об'єктів.
Учасники також обговорили шляхи посилення підтримки українського енергосектору, зокрема через Фонд підтримки енергетики України, який активно залучає донорські кошти.
Окрім цього, було розглянуто питання інтеграції України до європейського енергетичного ринку та реформування енергетичних ринків.
Росія може атакувати одну з українських АЕС
Як повідомляє пресслужба "Енергоатома", російські шахеди знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС 8 жовтня.
Окрім того, наголошується, що відстань прольоту дронів від ядерних об'єктів становила менш як 10 км.
“Енергоатом” попереджає українців: ц може свідчити про підготовку Росії до ударів по ядерній інфраструктурі України.
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