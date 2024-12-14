Росія атакувала балістикою Одесу та передмістя Дніпра
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала балістикою Одесу та передмістя Дніпра

Ракета
Джерело:  Суспільне

Вдень 14 грудня в Одесі та передмісті Дніпра пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Окупаційна армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М". 

Головні тези:

  • Мер та ОВА Одеси підтвердили атаку окупаційної армії РФ балістичною ракетою, закликаючи мешканців залишатися в укриттях.
  • Російські окупанти випустили ракети, що спричинили не менше п'яти вибухів у місті Одеса та передмісті Дніпра.
  • Після атаки в Одесі відновлено графіки стабілізації енергопостачання, урегульовано обмеження енергопостачання для збалансування системи.

Що відомо про цинічну атаку армії РФ по Одесі та передмістю Дніпра

Вибух в Одесі та атаку злочинної армії РФ підтвердив мер Одеси Генадій Труханов.

У той же час керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Оскільки пролунало кілька вибухів, можна припустити, що вона була споряджена касетною бойовою частиною. Жителі Одеси нарахували щонайменше п'ять вибухів.

Вибухи також було чутно у передмісті Дніпра.

Що відомо про наслідки останніх атак російських окупантів по Одесі

Після російської масованої атаки в Одесі повернулися графіки стабілізаційних відключень. Вони розподілені на 6 груп та застосовуються за вказівкою Укренерго.

У ДТЕК опублікували стабілізаційні графіки для регіону на 14 грудня.

Армія РФ атакувала Одесу і передмістя Дніпра ракетами
Графіки відключень світла на Одещині 14 грудня

Росія 13 грудня 2024 року здійснила вже дванадцяту за цей рік масовану атаку на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

У зв'язку з атакою в Укренерго збільшували обмеження енергопостачання для уникнення перенавантаження і балансування системи.

Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Коли світло зʼявиться за графіком, споживайте електроенергію ощадливо.

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