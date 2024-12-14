Вдень 14 грудня в Одесі та передмісті Дніпра пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Окупаційна армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М".
Головні тези:
- Мер та ОВА Одеси підтвердили атаку окупаційної армії РФ балістичною ракетою, закликаючи мешканців залишатися в укриттях.
- Російські окупанти випустили ракети, що спричинили не менше п'яти вибухів у місті Одеса та передмісті Дніпра.
- Після атаки в Одесі відновлено графіки стабілізації енергопостачання, урегульовано обмеження енергопостачання для збалансування системи.
Що відомо про цинічну атаку армії РФ по Одесі та передмістю Дніпра
Вибух в Одесі та атаку злочинної армії РФ підтвердив мер Одеси Генадій Труханов.
У той же час керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
Оскільки пролунало кілька вибухів, можна припустити, що вона була споряджена касетною бойовою частиною. Жителі Одеси нарахували щонайменше п'ять вибухів.
Вибухи також було чутно у передмісті Дніпра.
Що відомо про наслідки останніх атак російських окупантів по Одесі
Після російської масованої атаки в Одесі повернулися графіки стабілізаційних відключень. Вони розподілені на 6 груп та застосовуються за вказівкою Укренерго.
У ДТЕК опублікували стабілізаційні графіки для регіону на 14 грудня.
Росія 13 грудня 2024 року здійснила вже дванадцяту за цей рік масовану атаку на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.
У зв'язку з атакою в Укренерго збільшували обмеження енергопостачання для уникнення перенавантаження і балансування системи.
Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Коли світло зʼявиться за графіком, споживайте електроенергію ощадливо.
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