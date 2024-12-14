Вдень 14 грудня в Одесі та передмісті Дніпра пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Окупаційна армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М".

Що відомо про цинічну атаку армії РФ по Одесі та передмістю Дніпра

Вибух в Одесі та атаку злочинної армії РФ підтвердив мер Одеси Генадій Труханов.

У той же час керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Оскільки пролунало кілька вибухів, можна припустити, що вона була споряджена касетною бойовою частиною. Жителі Одеси нарахували щонайменше п'ять вибухів.

Вибухи також було чутно у передмісті Дніпра.

Що відомо про наслідки останніх атак російських окупантів по Одесі

Після російської масованої атаки в Одесі повернулися графіки стабілізаційних відключень. Вони розподілені на 6 груп та застосовуються за вказівкою Укренерго.

У ДТЕК опублікували стабілізаційні графіки для регіону на 14 грудня.

Графіки відключень світла на Одещині 14 грудня

Росія 13 грудня 2024 року здійснила вже дванадцяту за цей рік масовану атаку на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

У зв'язку з атакою в Укренерго збільшували обмеження енергопостачання для уникнення перенавантаження і балансування системи.