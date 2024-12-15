РФ атаковала Николаев — поврежден объект инфраструктуры, ранены

Что известно об обстреле РФ Николаева

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взрыве в 7:06. Он также сообщил, что на место выехали спасательные службы.

Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что враг атаковал город БпЛА.

Утром российский агрессор атаковал город БпЛА типа Shahed 131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника. Поделиться

Россияне также атаковали Днепропетровскую область

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны.

Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеда".

Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

Напомним, в ночь на 15 декабря оккупанты РФ выпустили по Украине 108 беспилотников. ПВО работало в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.