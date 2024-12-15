РФ атаковала Николаев — поврежден объект инфраструктуры, ранены

15 декабря российская армия атаковала "Шахедом" объект инфраструктуры в Николаеве. Двое работников получили ранения.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала объект инфраструктуры в Николаеве 15 декабря, ранены два работника.
- Добавлены сведения об обстреле, взрыве и действиях спасательных служб в реагировании на инцидент.
- Мэр Николаева подтвердил атаку военной техники типа Shahed 131/136 в городе, что привело к повреждениям на объекте инфраструктуры.
- Также российские силы атаковали Днепропетровскую область, но силы противовоздушной обороны совершили успешный сбой 56 дронов.
- В результате российской атаки в Днепровском районе повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
Что известно об обстреле РФ Николаева
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взрыве в 7:06. Он также сообщил, что на место выехали спасательные службы.
Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что враг атаковал город БпЛА.
Россияне также атаковали Днепропетровскую область
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны.
Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеда".
Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
Напомним, в ночь на 15 декабря оккупанты РФ выпустили по Украине 108 беспилотников. ПВО работало в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Силам ПВО удалось сбить 56 дронов, еще 49 беспилотников локационно потеряны, три вернулись в Россию.
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