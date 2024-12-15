РФ атакувала Миколаїв — пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранені

Що відомо про обстріл РФ Миколаєва

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про вибух о 7:06. Він також повідомив, що на місце виїхали рятувальні служби.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що ворог атакував місто БпЛА.

Зранку російський агресор атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників. Поширити

Росіяни також атакували Дніпропетровську область

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізно ввечері 14 грудня та сьогодні вранці у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони.

Бійці Повітряного командування "Схід" знищили над регіоном три російські "Шахеди".

Через російську атаку є пошкодження у приватному секторі у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня окупанти РФ випустили по Україні 108 безпілотників. ППО працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.