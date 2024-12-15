РФ атакувала Миколаїв — пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранені

15 грудня російська армія атакувала "Шахедом" об'єкт інфраструктури в Миколаєві. Двоє працівників отримали поранення.
Головні тези:
- Російська армія атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві 15 грудня, поранено двох працівників.
- Долучено відомості про обстріл, вибух та дії рятувальних служб в реагуванні на інцидент.
- Мер Миколаєва підтвердив атаку військової техніки типу “Shahed 131/136” у місті, що призвело до пошкоджень на об'єкті інфраструктури.
- Також російські сили атакували Дніпропетровську область, але сили протиповітряної оборони здійснили успішний збій 56 дронів.
- У результаті російської атаки в Дніпровському районі пошкоджені два будинки, автомобіль, газогін та лінія електропередач.
Що відомо про обстріл РФ Миколаєва
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про вибух о 7:06. Він також повідомив, що на місце виїхали рятувальні служби.
Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що ворог атакував місто БпЛА.
Росіяни також атакували Дніпропетровську область
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізно ввечері 14 грудня та сьогодні вранці у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони.
Бійці Повітряного командування "Схід" знищили над регіоном три російські "Шахеди".
Через російську атаку є пошкодження у приватному секторі у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.
Нагадаємо, у ніч на 15 грудня окупанти РФ випустили по Україні 108 безпілотників. ППО працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Силам ППО вдалося збити 56 дронів, ще 49 безпілотників локаційно втрачені, три — повернулось у Росію.
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