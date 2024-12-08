Армія РФ обстріляла дронами Дніпропетровщину — постраждала жінка

Російські війська 8 грудня атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала жінка.
Головні тези:
- Російські війська штурмували Кам'янський район Дніпропетровської області, застосувавши безпілотники та ППО.
- 64-річна жінка стала жертвою атаки, однак отримала необхідну допомогу та лікуватиметься вдома.
- У результаті обстрілів постраждало кілька будинків, комунальне підприємство, коледж, авто та лінія електропередач.
- Загарбники атакували Кам'янський район не вперше, що свідчить про постійну загрозу від російських окупантів.
- Повітряні сили ЗСУ успішно збили 28 ворожих дронів, врятувавши ситуацію в ряді областей України.
Що відомо про атаку РФ на Дніпропетровську область
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі окупанти спрямували на область безпілотники, працювала ППО.
У п'яти багатоквартирних будинках побиті вікна. Крім того, понівечені комунальне підприємство, коледж, два авто та лінія електропередач.
До слова, російські загарбники Кам'янський район атакують не вперше. Так, 11 вересня окупанти обстріляли Кам'янський район Дніпропетровської області. Тоді одна людина загинула, двоє постраждали.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, окупанти випустили "Шахеди" та безпілотники інших типів з п'яти районів — Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили 28 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.
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