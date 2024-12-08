Армія РФ обстріляла дронами Дніпропетровщину — постраждала жінка

Що відомо про атаку РФ на Дніпропетровську область

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі окупанти спрямували на область безпілотники, працювала ППО.

Гучно було у Кам'янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома, — зазначив Лисак. Поширити

У п'яти багатоквартирних будинках побиті вікна. Крім того, понівечені комунальне підприємство, коледж, два авто та лінія електропередач.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

До слова, російські загарбники Кам'янський район атакують не вперше. Так, 11 вересня окупанти обстріляли Кам'янський район Дніпропетровської області. Тоді одна людина загинула, двоє постраждали.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, окупанти випустили "Шахеди" та безпілотники інших типів з п'яти районів — Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили 28 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.