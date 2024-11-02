Удар РФ по Дніпропетровщині — кількість поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Дніпропетровщині — кількість поранених зросла

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
ракети

Двох дітей, які зазнали поранень під час ракетного удару по Дніпровському району ввечері 2 листопада, госпіталізували. Загалом постраждали восьмеро цивільних.

Головні тези:

  • Двох дітей та шістьох дорослих було поранено внаслідок ракетного удару РФ по Дніпропетровщині.
  • Були зафіксовані осколкові ураження обличчя та гомілок, а також важка травма ноги у 83-річної жінки.
  • Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив російський обстріл та пошкодження інфраструктури в районі.

Внаслідок удару РФ під Дніпром постраждало 8 людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця — обох гомілок. Діти у задовільному стані.

У лікарні знаходиться й 83-річна жінка. Її стан медики оцінюють як важкий. У неї травмована нога.

Решті потерпілих допомогу надали на місці, лікуватись будуть удома.

Загалом через російську атаку постраждали 8 людей.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені

У Дніпровському районі Дніпропетровщини близько 17.00 2 листопада пролунав вибух. За попередньою інформацією, російським обстрілом пошкоджена інфраструктура. Наразі відомо про 5 поранених, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі пролунав вибух. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей.

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