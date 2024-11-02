Удар РФ по Днепропетровщине — количество раненых возросло

Двоих детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району вечером 2 ноября, госпитализировали. В общей сложности пострадали восемь гражданских.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине пострадали двое детей и шесть взрослых, из них 83-летняя женщина получила тяжелую травму.
- Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил российские обстрелы и ущерб инфраструктуре в Днепровском районе.
- Российская атака на Днепропетровщину вызвала разрушения и пострадали как дети, так и взрослые гражданские.
В результате удара РФ под Днепром пострадали 8 человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня – обеих голеней. Дети в удовлетворительном состоянии.
В больнице находится и 83-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У нее травмирована нога.
Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек.
Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые
В Днепровском районе Днепропетровщины около 17.00 2 ноября раздался взрыв. По предварительной информации, российскими обстрелами повреждена инфраструктура. Пока известно о 5 раненых, среди которых двое детей.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
В Днепровском районе раздался взрыв. Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей.
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