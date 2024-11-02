Удар РФ по Днепропетровщине — количество раненых возросло

Двоих детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району вечером 2 ноября, госпитализировали. В общей сложности пострадали восемь гражданских.

В результате удара РФ под Днепром пострадали 8 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня – обеих голеней. Дети в удовлетворительном состоянии.

В больнице находится и 83-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У нее травмирована нога.

Остальные пострадавшие оказали помощь на месте, лечиться будут дома. Поделиться

Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые

В Днепровском районе Днепропетровщины около 17.00 2 ноября раздался взрыв. По предварительной информации, российскими обстрелами повреждена инфраструктура. Пока известно о 5 раненых, среди которых двое детей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.