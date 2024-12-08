Армия РФ обстреляла дронами Днепропетровщину — пострадала женщина

Российские войска 8 декабря атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадала женщина.
Главные тезисы
- Российские войска штурмовали Каменский район Днепропетровской области, применив беспилотники и ПВО.
- 64-летняя женщина стала жертвой атаки, однако получила необходимую помощь и будет лечиться дома.
- В результате обстрелов пострадали несколько домов, коммунальное предприятие, колледж, авто и линия электропередач.
- Захватчики атаковали Каменский район не в первый раз, что свидетельствует о постоянной угрозе от российских оккупантов.
- Воздушные силы ВСУ успешно сбили 28 вражеских дронов, спаснув ситуацию в ряде областей Украины.
Что известно об атаке РФ на Днепропетровскую область
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью оккупанты направили на область беспилотники, работала ПВО.
В пяти многоквартирных домах разбиты окна. Кроме того, изуродованы коммунальное предприятие, колледж, два автомобиля и линия электропередач.
К слову, российские захватчики Каменский район атакуют не в первый раз. Так, 11 сентября оккупанты обстреляли Каменский район Днепропетровской области. Тогда один человек погиб, двое пострадали.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, оккупанты выпустили "Шахеды" и беспилотники других типов из пяти районов — Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов. ПВО работало в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще 46 беспилотников локационно потеряны.
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