Армия РФ обстреляла дронами Днепропетровщину — пострадала женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла дронами Днепропетровщину — пострадала женщина

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Армия РФ обстреляла дронами Днепропетровщину — пострадала женщина
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Российские войска 8 декабря атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадала женщина.

Главные тезисы

  • Российские войска штурмовали Каменский район Днепропетровской области, применив беспилотники и ПВО.
  • 64-летняя женщина стала жертвой атаки, однако получила необходимую помощь и будет лечиться дома.
  • В результате обстрелов пострадали несколько домов, коммунальное предприятие, колледж, авто и линия электропередач.
  • Захватчики атаковали Каменский район не в первый раз, что свидетельствует о постоянной угрозе от российских оккупантов.
  • Воздушные силы ВСУ успешно сбили 28 вражеских дронов, спаснув ситуацию в ряде областей Украины.

Что известно об атаке РФ на Днепропетровскую область

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью оккупанты направили на область беспилотники, работала ПВО.

Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома, — отметил Лысак.

В пяти многоквартирных домах разбиты окна. Кроме того, изуродованы коммунальное предприятие, колледж, два автомобиля и линия электропередач.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA
Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

К слову, российские захватчики Каменский район атакуют не в первый раз. Так, 11 сентября оккупанты обстреляли Каменский район Днепропетровской области. Тогда один человек погиб, двое пострадали.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, оккупанты выпустили "Шахеды" и беспилотники других типов из пяти районов — Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов. ПВО работало в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще 46 беспилотников локационно потеряны.

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