Армия РФ обстреляла дронами Днепропетровщину — пострадала женщина

Что известно об атаке РФ на Днепропетровскую область

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью оккупанты направили на область беспилотники, работала ПВО.

Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома, — отметил Лысак. Поделиться

В пяти многоквартирных домах разбиты окна. Кроме того, изуродованы коммунальное предприятие, колледж, два автомобиля и линия электропередач.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

К слову, российские захватчики Каменский район атакуют не в первый раз. Так, 11 сентября оккупанты обстреляли Каменский район Днепропетровской области. Тогда один человек погиб, двое пострадали.

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Как отмечают военные, оккупанты выпустили "Шахеды" и беспилотники других типов из пяти районов — Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов. ПВО работало в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще 46 беспилотников локационно потеряны.