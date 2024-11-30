Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — погибли люди, много пострадавших

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область. В Днепровском районе произошли пожары, предварительно известно о 3 погибших и 21 раненом.
Главные тезисы
- Российский военный удар по Днепропетровской области привел к гибели трех человек и ранению 21 жителя, включая детей.
- Начальник Днепропетровской ОВА сообщил о трех пожарах в районе, в результате которых пострадали гражданские.
- Ситуация в Днепропетровской области требует дополнительного контроля и помощи для пострадавших после ракетного удара со стороны России.
Россия атаковала Днепропетровщину: есть жертвы
Вечером взрыв прогремел в Днепровском районе. В результате российской атаки произошел пожар. Информацию уточняем.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Впоследствии Лысак сообщил, что в Днепровском районе произошло три пожара.
Отмечается, что загорелся магазин, многоквартирный и частный дом.
На местах работают спасатели. Предварительно есть и пострадавшие.
В 19.33 стало известно, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 — пострадали.
Позже Лысак уточнил, что уже восемь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. В них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.
В общей сложности сейчас известно о 21 пострадавшем.
В результате удара РФ под Днепром пострадали 8 человек
Двоих детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району вечером 2 ноября, госпитализировали. В общей сложности пострадали восемь гражданских.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня — обеих голеней. Дети в удовлетворительном состоянии.
В больнице находится и 83-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У нее травмирована нога.
Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек.
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