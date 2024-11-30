Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — погибли люди, много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — погибли люди, много пострадавших

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Ракета
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Армия РФ атаковала Днепропетровскую область. В Днепровском районе произошли пожары, предварительно известно о 3 погибших и 21 раненом.

Главные тезисы

  • Российский военный удар по Днепропетровской области привел к гибели трех человек и ранению 21 жителя, включая детей.
  • Начальник Днепропетровской ОВА сообщил о трех пожарах в районе, в результате которых пострадали гражданские.
  • Ситуация в Днепропетровской области требует дополнительного контроля и помощи для пострадавших после ракетного удара со стороны России.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть жертвы

Вечером взрыв прогремел в Днепровском районе. В результате российской атаки произошел пожар. Информацию уточняем.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Впоследствии Лысак сообщил, что в Днепровском районе произошло три пожара.

В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Отмечается, что загорелся магазин, многоквартирный и частный дом.

На местах работают спасатели. Предварительно есть и пострадавшие.

В 19.33 стало известно, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 — пострадали.

Среди раненых, по информации сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро — "тяжелые".

Позже Лысак уточнил, что уже восемь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. В них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

В общей сложности сейчас известно о 21 пострадавшем.

В результате удара РФ под Днепром пострадали 8 человек

Двоих детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району вечером 2 ноября, госпитализировали. В общей сложности пострадали восемь гражданских.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня — обеих голеней. Дети в удовлетворительном состоянии.

В больнице находится и 83-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У нее травмирована нога.

Остальные пострадавшие оказали помощь на месте, лечиться будут дома.

Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек.

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