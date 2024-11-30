Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — погибли люди, много пострадавших

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область. В Днепровском районе произошли пожары, предварительно известно о 3 погибших и 21 раненом.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть жертвы

Вечером взрыв прогремел в Днепровском районе. В результате российской атаки произошел пожар. Информацию уточняем.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Впоследствии Лысак сообщил, что в Днепровском районе произошло три пожара.

В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Отмечается, что загорелся магазин, многоквартирный и частный дом.

На местах работают спасатели. Предварительно есть и пострадавшие.

В 19.33 стало известно, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 — пострадали.

Среди раненых, по информации сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро — "тяжелые". Поделиться

Позже Лысак уточнил, что уже восемь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. В них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

В общей сложности сейчас известно о 21 пострадавшем.

В результате удара РФ под Днепром пострадали 8 человек

Двоих детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району вечером 2 ноября, госпитализировали. В общей сложности пострадали восемь гражданских.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня — обеих голеней. Дети в удовлетворительном состоянии.

В больнице находится и 83-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У нее травмирована нога.

Остальные пострадавшие оказали помощь на месте, лечиться будут дома. Поделиться

Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек.