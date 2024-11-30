Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — загинули люди, багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — загинули люди, багато постраждалих

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Іскандер

Армія РФ атакувала Дніпропетровську область. У Дніпровському районі сталися пожежі, попередньо відомо про 3 загиблих та 21 пораненого.

Головні тези:

  • Ракетний удар РФ призвів до загибелі трьох осіб та поранення 21 мешканця Дніпропетровщини.
  • Серед постраждалих є діти, одинадцятирічний хлопчик перебуває у лікарні в середньо-важкому стані.
  • Ситуація на Дніпропетровщині вимагає уточнень та подальшого контролю для надання допомоги постраждалим.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є жертви

Ввечері вибух пролунав у Дніпровському районі. Внаслідок російської атаки сталася пожежа. Інформацію уточнюємо.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згодом Лисак повідомив, що у Дніпровському районі сталися три пожежі.

Унаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Зазначається, що загорівся магазин, багатоквартирний та приватний будинки.

На місцях працюють рятувальники. Попередньо, є й постраждалі.

О 19.33 стало відомо, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 — постраждали.

Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро — "важкі".

Пізніше Лисак уточнив, що вже вісім людей знаходяться у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.

Загалом станом на зараз відомо про 21 постраждалого.

Внаслідок удару РФ під Дніпром постраждало 8 людей

Двох дітей, які зазнали поранень під час ракетного удару по Дніпровському району ввечері 2 листопада, госпіталізували. Загалом постраждали восьмеро цивільних.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця — обох гомілок. Діти у задовільному стані.

У лікарні знаходиться й 83-річна жінка. Її стан медики оцінюють як важкий. У неї травмована нога.

Решті потерпілих допомогу надали на місці, лікуватись будуть удома.

Загалом через російську атаку постраждали 8 людей.

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