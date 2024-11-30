Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — загинули люди, багато постраждалих

Армія РФ атакувала Дніпропетровську область. У Дніпровському районі сталися пожежі, попередньо відомо про 3 загиблих та 21 пораненого.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ призвів до загибелі трьох осіб та поранення 21 мешканця Дніпропетровщини.
- Серед постраждалих є діти, одинадцятирічний хлопчик перебуває у лікарні в середньо-важкому стані.
- Ситуація на Дніпропетровщині вимагає уточнень та подальшого контролю для надання допомоги постраждалим.
Росія атакувала Дніпропетровщину: є жертви
Ввечері вибух пролунав у Дніпровському районі. Внаслідок російської атаки сталася пожежа. Інформацію уточнюємо.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Згодом Лисак повідомив, що у Дніпровському районі сталися три пожежі.
Зазначається, що загорівся магазин, багатоквартирний та приватний будинки.
На місцях працюють рятувальники. Попередньо, є й постраждалі.
О 19.33 стало відомо, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 — постраждали.
Пізніше Лисак уточнив, що вже вісім людей знаходяться у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.
Загалом станом на зараз відомо про 21 постраждалого.
Внаслідок удару РФ під Дніпром постраждало 8 людей
Двох дітей, які зазнали поранень під час ракетного удару по Дніпровському району ввечері 2 листопада, госпіталізували. Загалом постраждали восьмеро цивільних.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця — обох гомілок. Діти у задовільному стані.
У лікарні знаходиться й 83-річна жінка. Її стан медики оцінюють як важкий. У неї травмована нога.
Загалом через російську атаку постраждали 8 людей.
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